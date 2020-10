21 ott 2020 17:23

COME MAI PADOAN ANCORA NON SI È DIMESSO DALLA CAMERA? PERCHÉ HA CHIESTO UN PARERE ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, SPERANDO DI SENTIRSI DIRE CHE I RUOLI DI DEPUTATO E PRESIDENTE UNICREDIT NON SONO INCOMPATIBILI. SOLO IN CASO CONTRARIO PRESENTERÀ LA SUA LETTERINA - MA È TERRORIZZATO DAL VOTO SEGRETO DOVE NON POCHI VORRANNO IMPALLINARLO. E MUSTIER, RIMASTO IN MEZZO AL GUADO, SI È GIÀ PENTITO DELLA SCELTA