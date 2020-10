COME MAI RUDY GIULIANI SI SBOTTONA I PANTALONI CON UNA 15ENNE? - ULTIMI COLPI BASSI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE. IN ''BORAT 2'', CHE ESCE DOMANI SU AMAZON PRIME VIDEO, L'EX SINDACO DI NY E AVVOCATO DI TRUMP VIENE AVVICINATO DALLA FINTA FIGLIA ADOLESCENTE DI BORAT. LUI SI SDRAIA SUL LETTO, INFILA LE MANI NELLE MUTANDE, MA VIENE FERMATO DAL PROTAGONISTA: ''CHE FAI? HA 15 ANNI, È TROPPO VECCHIA PER TE!''. UNA FIGURACCIA PER SMERDARE COLUI CHE HA TROVATO IL MATERIALE COMPROMETTENTE CONTRO JOE E HUNTER BIDEN

1. HOTEL BORAT - L’INCREDIBILE SCENA DI RUDY GIULIANI NEL NUOVO FILM DI SACHA BARON COHEN

Da www.linkiesta.it

La credibilità di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, avvocato e grande sostenitore di Donald Trump, potrebbe essere seriamente messa in discussione dal suo comportamento in una scena nel nuovo film di Sacha Baron Cohen, che torna a vestire i panni di Borat, finto giornalista kazakho.

Dopo un’intervista ossequiosa condotta dall’attrice che recita la parte della figlia quindicenne del protagonista, Giuliani accetta il suo invito per un drink nella camera da letto dell’albergo, attrezzata con telecamere nascoste. Dopo che la finta giornalista ha rimosso il microfono utilizzato per l’intervista, Giuliani si sdraia sul letto e infila le mani nel proprio pantalone.

I due poi vengono interrotti da Borat che irrompe in stanza dicendo «Ha 15 anni, è troppo vecchia per te!»

2. GIULIANI OSÉ CON LA (FINTA) GIORNALISTA È LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI COLPI BASSI

Anna Guaita per “il Messaggero”

Chi ha scheletri nell' armadio, è meglio che non si candidi alla presidenza americana. Lo sanno anche i sassi. Sin da quando il senatore Gary Hart è stato affossato dalla scoperta della sua relazione con la giovane Donna Rice, nel 1987, abbiamo visto di tutto. Tuttavia questo colorito passato non può fare concorrenza allo tsunami di rivelazioni che quest' anno affollano tv, giornali e perfino film. Il 2020 potrebbe passare alla storia come l' anno dei colpi bassi, voluti o casuali, basati su scandali veri o solo presunti.

L' ULTIMO SCANDALO

L' ultimo in ordine di tempo è quello che coinvolge Rudy Giuliani, avvocato di Donald Trump, immortalato nelle scene del nuovo film satirico di Sacha Baron Cohen, Borat 2, in uscita domani in streaming su Amazon. L' ex sindaco di New York è stato beffato, con una finta intervista da parte di una giovanissima pseudo-giornalista che l' ha poi attirato in un stanza d' albergo piena di telecamere nascoste. Le scene di Giuliani che si slaccia i pantaloni davanti alla giovanetta, sdraiato sul letto, sono imbarazzanti e in molti pensano che la sua figura ne resterà macchiata.

Peraltro Giuliani ha diffuso la vicenda del computer di Hunter Biden, figlio di Joe, venuto misteriosamente alla luce in un laboratorio di riparazioni dove sarebbe stato dimenticato per mesi. Nel laptop ci sarebbero email compromettenti per i Biden che farebbero pensare che Hunter tentò di mettere in contatto il padre con il direttore della società di energia ucraina Burisma di cui lui era consigliere stipendiato molto bene.

Altre fanno sospettare che Biden junior stesse tentando di stringere accordi con una società petrolifera cinese, vicina alle forze armate, anche qui con la speranza di ricavare milioni di profitto. Sulla vicenda del computer e dei suoi contenuti rimangono numerosi dubbi, ma resta il fatto che Joe Biden non ha mai davvero negato che le mail del figlio siano vere, anche se ieri ha detto che la storia è «una manovra per infangarlo».

È comunque sicuro che stasera, al dibattito che lo vedrà fronteggiare Donald Trump, la questione verrà a galla. Senonché, si deve vedere se Trump avrà il fegato di scagliare la prima pietra. Biden deve chiarire se davvero ha avuto interessi in Cina, ma Trump non deve fare di meno: il New York Times, che in queste settimane sta portando alla luce le imbarazzanti vicende finanziarie e fiscali del presidente, ha rivelato che Trump ha tentato per dieci anni di realizzare affari in Cina, lo stesso Paese con cui è in guerra commerciale, e vi ha mantenuto un conto corrente.

