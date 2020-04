10 apr 2020 16:39

COME MAI TARDA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE? DUE SONO I PROBLEMI SUL TAPPETO: PRIMA DI TUTTO COME TRATTARE LA QUESTIONE MES. IL PD NON VUOLE AFFATTO RINUNCIARE AL MES LIGHT IN TEMA SANITARIO. CONTE E I 5STELLE INVECE SÌ - L'ALTRA FORTE DISCUSSIONE RIGUARDA LA POSSIBILE RIAPERTURA DEL PAESE. IL COMITATO SCIENTIFICO DECIDE PER TUTTI, CONTE COMPRESO, E ALLA PARTE PIÙ ''POLITICA'' DELLA MAGGIORANZA QUESTO NON VA BENE. MA IL PREMIER HA PAURA DI…