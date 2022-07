27 lug 2022 17:23

COME NON FARSI CAPIRE DALLA PANCIA DEL PAESE! LETTA NON HA CAPITO CHE DEVE PARLARE A TUTTI E NON SOLO AL CETO MEDIO RIFLESSIVO – DOPO “IL COLPO DI PISTOLA DI SARAJEVO” E “LA LOGICA DEL MALAUSSENE” ENRICHETTO E’ ARRIVATO A CHIEDERE CHE IL PD SIA COME "UN QUADRO DI VAN GOGH" (MA IN CHE SENSO?) – ENRICHE’, PERCHE’ NON LA SMETTI DI FARE IL PRESIDE DI SCIENCES PO E NON PARLI COME MAGNI?