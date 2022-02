14 feb 2022 20:06

COME OLAF SCHOLZ METTERÀ FINE ALLO SCONTRO MILITARE USA-RUSSIA – NELL’INCONTRO DI DOMANI CON PUTIN, IL CANCELLIERE TEDESCO SARÀ CHIARO: ‘’A PARTIRE DALLA GERMANIA, LA MAGGIORANZA DEI PAESI EUROPEI SONO CONTRARI ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA NATO” – LO HA DETTO A ZELENSKY, PRIMA DI VOLARE A MOSCA: ‘’LA QUESTIONE DELL'APPARTENENZA ALLE ALLEANZE NON È IN AGENDA. ED È UN PO' STRANO OSSERVARE CHE IL GOVERNO RUSSO STIA METTENDO AL CENTRO DI GRANDI PROBLEMATICHE POLITICHE QUALCOSA CHE IN PRATICA NON È ALL'ORDINE DEL GIORNO”