COME QUOTA ROSA BASTA LA MELONI – IL GOVERNO CON LA PRIMA DONNA PREMIER DELLA STORIA ITALIANA SARÀ COMPOSTO DA 19 MASCHI E 7 FEMMINE. I DATI DI YOUTREND: L’ETÀ MEDIA È 60 ANNI E LA PIÙ GIOVANE È PROPRIO “DONNA GIORGIA” (45 ANNI), MENTRE LA PIÙ ANZIANA È LA CASELLATI (76) – SARÀ UN GOVERNO A TRAZIONE SETTENTRIONALE, CON SOLTANTO 4 MINISTRI DEL SUD - 10 MEMBRI ARRIVANO DA FDI, 5 DA LEGA E FORZA ITALIA E 6 SONO INDIPENDENTI. I “MODERATI” DI LUPI RIMANGONO A BOCCA ASCIUTTA (PER ORA)

Da www.editorialedomani.it

GIORGIA MELONI LEGGE LA LISTA DEI MINISTRI

Il governo di Giorgia Meloni sarà composto di 26 membri, ovvero la stessa presidente del Consiglio, il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e 24 ministri, di cui due con anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio.

Secondo i dati elaborati da YouTrend, l’età media dei membri del governo è di 60 anni, con la stessa Giorgia Meloni che sarà la più giovane (45 anni) e Maria Elisabetta Alberti Casellati che sarà la più anziana (76 anni). Il Consiglio dei ministri sarà composto da 19 uomini e 7 donne (che sono dunque il 27 per cento).

giorgia meloni con salvini e i leghisti al quirinale

Saranno quindi:

10 membri di Fratelli d’Italia,

5 per Lega e Forza Italia e

6 indipendenti,

mentre resta senza rappresentanti Noi Moderati.

In 7 hanno già fatto parte di un governo, mentre per 19 (il 73 per cento del totale) sarà la prima volta. L’anzianità media in anni trascorsi nel parlamento italiano è di 9 anni.

QUOTE ROSA GOVERNI

Sarà un governo a trazione settentrionale, con 5 membri provenienti dalla Lombardia (regione più rappresentata insieme al Lazio), 3 dal Veneto e dal Piemonte, 2 da Emilia-Romagna, Campania e Puglia, uno da Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Il 35 per cento viene dunque dal nord ovest, il 23 per cento dal nord est, il 19 per cento dal centro, il 15 per cento del sud e l’8 per cento dalle Isole.