claudia sheinbaum 1

Il Messico è famoso per la sua cultura machista. Le donne qui non hanno ottenuto il diritto di voto per la presidenza fino al 1953. Fino a nove anni fa, non c’era un solo governatore di stato donna.

Eppure il Messico ha appena eletto il suo primo presidente donna, Claudia Sheinbaum , in quella che è stata essenzialmente una gara tra due donne ingegnere. Con l'88% delle schede scrutinate lunedì, Sheinbaum ha ottenuto il 59% dei voti; Xóchitl Gálvez, la sua rivale, ha preso il 28%.

Mentre gli Stati Uniti si preparano per un’altra corsa tra due uomini per la presidenza, il Messico sta eclissando il suo vicino settentrionale in termini di parità di genere.

claudia sheinbaum

Oggi, le donne detengono la metà dei seggi nella legislatura, circa il doppio della percentuale nel Congresso degli Stati Uniti. Le donne guidano la Corte Suprema e la banca centrale del Messico. Mentre gli Stati Uniti hanno un record di 12 governatori donna, il Messico ne avrà presto 13, di cui quattro hanno vinto le elezioni domenica.

Come ha fatto il Messico?

Politiche e attiviste donne hanno esercitato pressioni per anni per costringere i partiti a fissare quote per le candidate donne. Come in altre parti dell’America Latina, quando un’ondata di governi autoritari è crollato negli anni ’80 e ’90, gli attivisti si sono battuti per l’idea che la vera democrazia significasse pari partecipazione per le donne.

claudia sheinbaum 2

Qui sono così tante le posizioni di rilievo nel governo ricoperte da donne che il genere non è stato un tema importante nella corsa presidenziale. Naturalmente c’è stato il riferimento all’essere donna nella campagna. Gli slogan di Sheinbaum includevano "È tempo per le donne"; Gálvez ha affermato di avere le “ovaie” per affrontare la criminalità organizzata. Eppure non c’era niente di paragonabile a quello che ha accompagnato la corsa presidenziale di Hillary Clinton nel 2016.

«Per la maggior parte della popolazione, il tema del genere non è poi così importante in sé e per sé - ha affermato Lorena Becerra, un'importante sondaggista - Avevamo già interiorizzato l’idea che il prossimo presidente sarebbe stata una donna».

claudia sheinbaum con andres manuel lopez obrador

Come le donne messicane hanno guidato una rivoluzione politica L'attuale presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha creato un precedente nel 2000 quando è diventato sindaco di Città del Messico: il governo da lui nominato era per metà maschile e per metà femminile. Ha invitato Sheinbaum, un ingegnere ambientale, a essere il suo segretario all'ambiente. Fu l’inizio di un’era di grandi conquiste per le donne in politica.

[…] Una coalizione di donne politiche, attiviste, avvocatesse e accademiche ha fatto pressione sul Congresso affinché adottasse quote per le candidate donne al Congresso . Inizialmente furono fissati al 30%, poi al 40, poi al 50.

claudia sheinbaum

Nel 2019, il Messico ha approvato un ampio emendamento costituzionale che stabilisce la “parità in tutto”: candidature per tutte le cariche elettive e posti di vertice nei rami esecutivo e giudiziario.

Nessun membro del Congresso ha votato contro. Le donne politiche avevano dipinto gli uomini che si opponevano alle misure come dinosauri. È diventato troppo costoso, politicamente, opporsi a tali iniziative.

Quando l’emendamento è sttao approvato, López Obrador era presidente e Sheinbaum, la sua protetta, era diventata lei stessa sindaco di Città del Messico.

xochitl galvez

«Le quote di genere e l'emendamento sulla parità costituiscono un passo davvero importante in cui la partecipazione politica delle donne è normalizzata e in cui i partiti sono costretti a pensare e valorizzare le donne come candidate» ha affermato Jennifer Piscopo, professoressa di genere e politica alla Royal Holloway University di Londra. .

Ma approvare le leggi non è bastato. Il Messico ha creato istituzioni forti per interpretare e far rispettare le leggi elettorali. Il National Electoral Institute ha inseguito i partiti per assicurarsi di presentare un numero uguale di candidate donne. I politici che hanno fatto commenti sessisti sulle rivali femmine potevano essere privati del diritto di candidarsi.

[…]

claudia sheinbaum 9

Il genere di Sheinbaum non ha attirato molto clamore, in parte perché la sua carriera politica si è sviluppata all'ombra di López Obrador. Durante la campagna, Sheinbaum ha sottolineato che avrebbe portato avanti la politica del leader popolare.

«Quello che conta di più qui è la sua lealtà, la sua vicinanza, il fatto che lui abbia assoluta fiducia in lei, piuttosto che il fatto di essere solo una donna» ha detto Carlos Heredia, economista e analista politico.

claudia sheinbaum 7

Né Sheinbaum né Gálvez hanno concentrato le loro campagne sulle questioni femminili.

È difficile valutare se il genere di Sheinbaum l’abbia aiutata o danneggiata alle elezioni perché anche la sua principale rivale era una donna. L'unico in corsa, Jorge Álvarez Máynez, candidato di un piccolo partito di centrosinistra, ha ottenuto l'11% dei voti.

Ma se alcune femministe erano elettrizzate dalla prospettiva che il Messico eleggesse un presidente donna, alcuni sostengono che Sheinbaum abbia fatto poco per portare avanti le questioni delle donne.

claudia sheinbaum 6

Come sindaco, ha criticato le grandi manifestazioni del 2019 per protestare contro la violenza contro le donne, dopo che alcuni partecipanti hanno frantumato finestre e scarabocchiato monumenti. Tuttavia, si è impegnata per ridurre i femminicidi.

Nel 2021, un gruppo di donne ha preso il controllo di un'importante rotatoria di Città del Messico, erigendo una statua di una ragazza con il pugno alzato. Hanno ribattezzato il sito “Piazza delle Donne che Combattono”, in onore degli attivisti che combattono i femminicidi.

claudia sheinbaum 8

All’epoca Sheinbaum si è opposta ai loro sforzi tentando, senza successo, di installare una statua meno politicamente carica in onore delle donne indigene. […] Sebbene López Obrador sia di sinistra, ha avuto un rapporto teso con le femministe, ma sostenendo Sheinbaum come candidato presidenziale del suo partito per molti ha mostrato come fosse cambiato. […]

