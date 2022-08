10 ago 2022 18:46

COME ROSICA “VIRGY” – LA RAGGI, CHE CONTE HA ESCLUSO DALLE LISTE CON LA SCUSA DEL DOPPIO MANDATO, SCOTENNA PEPPINIELLO APPULO: “SERVONO REGOLE, CHIARE E DA SUBITO, PER LE PARLAMENTARIE. IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL COMITATO DI GARANZIA, LA PIÙ VOTATA, CREDO CHE VADA DATA UNA RISPOSTA IMMEDIATA” – “IL COMITATO DI GARANZIA DEVE POTER ESAMINARE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE CI DEVE ESSERE SOTTOPOSTA DAL PRESIDENTE E CHE DISCIPLINA, APPUNTO, LE PARLAMENTARIE. IL M5S DEVE POTER DETERMINARE IN MODALITÀ TRASPARENTE E ATTRAVERSO PROCEDURE PARTECIPATE LA FORMAZIONE DELLE LISTE"