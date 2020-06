UN'ALTRA LEGA C'E' - LUCA ZAIA CONTINUA A SMARCARSI DAL SOVRANISMO ALLE VONGOLE DI SALVINI E SCONFESSA IL FLASH MOB ROMANO CON ASSEMBRAMENTI E MASCHERINE CALATE PER FARSI I SELFIE - DIPLOMATICAMENTE, DICE: “HO EVITATO DI ANDARE IN PIAZZA PER NON PORTARE STRUMENTALIZZAZIONE” – POI, IL PARTNER DI GIORGETTI, NELL'ATTESA DI SFANCULARE LA LEADERSHIP DEL TRUCE, ASFALTA I PAPPALARDI CON I GILET ARANCIONI: “BALLE, IL VIRUS C’È” – VIDEO