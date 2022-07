COME SI DICE IPOCRISIA IN RUSSO? – MARIA ZAKHAROVA, LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, HA CRITICATO IL SERVIZIO DI VOGUE DEI CONIUGI ZELENSKY. EPPURE NON HA NIENTE DA DIRE SULLE FOTO SUPER-CAFONE DEL SUO MATRIMONIO A NEW YORK, CHE CIRCOLANO DA ANNI ONLINE CON LA SUA COMPIACENZA – LA VERSIONE DEL FOTOGRAFO CHE LE SCATTÒ: “ERANO PRIVATE, MA LEI LE POSTÀ PER L’ANNIVERSARIO DUNQUE PENSAI DI POTERLO FARE ANCH’IO. LEI SI INFURIÒ, MA ORMAI…”

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

FOTO DEL MATRIMONIO DI MARIA ZAKHAROVA

Portavoce della diplomazia russa dal 2015, figlia di un diplomatico, Maria Zakharova è nota per i toni fuori dalle righe: gli spettatori italiani la conoscono per avere aggredito verbalmente Massimo Giletti, ed è dei primi di luglio un video postato da lei stessa su Telegram in cui per tre minuti lecca e succhia due grosse fragole.

A 46 anni è la prima portavoce donna del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: sul suo stile si moltiplicano gli attacchi. Soprattutto ora che gestisce una comunicazione di guerra senza esclusione di colpi. Così sono tornate a galla le foto del suo matrimonio con Andrei Makarov, con cui ha una figlia, Maryana, di 10 anni.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 6

Foto non adatte a una diplomatica. Una giovane Zakharova, cotonata e in miniabito di satin, bacia appassionatamente il marito che le abbranca il seno in una limousine.

I neosposi in un bacio alla francese in consolato, con dietro un ritratto di Putin che pare scrutarli. E così via.

Le nozze sono del 2005, molto prima che assumesse l'incarico. Chi le ha pubblicate, ora? L'intento è screditarla?

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 2

In realtà il controverso album di nozze è pubblico, suo malgrado, dal 2016. Così un'intervista al sito russo (e filogovernativo) Life.ru il fotografo, Nikolai Komissarov, ammette di averle pubblicate di sua iniziativa: «Erano private, ma Zakharova le postò per l'anniversario dunque pensai di poterlo fare anch' io. Lei si infuriò, ma ormai circolavano». Versione traballante.

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 3

Komissarov era il fotografo del consolato russo a New York, dove nel 2005 Zakharova lavorava: difficile che non avesse una nozione di privacy, liberatorie, ufficialità.

E che non siano mai state rimosse da decine di blog anonimi è altrettanto strano. Possibile che a diffonderle sia stato un nemico. Ma russo, e non oggi.

Olena Zelenska VOGUE

E ora è a quegli scatti che allude il dissidente Mikhail Khodorkovsky commentando il video delle fragole: «Una donna volgare è sempre volgare.

Avete visto le foto del matrimonio?». Il tweet di Khodorkovsky è del 3 luglio. Di qui il ritorno in scena delle nozze. Lei non ha commentato. Però su Telegram riporta dure critiche al servizio di Vogue sulla first lady nemica Olena Zelenska. Una controffensiva.

ARTICOLI CORRELATI

le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 8 massimo giletti maria zakharova le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 9 Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue Olena Zelenska VOGUE il video di maria zakharova che mangia le fragole 9 Olena Zelenska VOGUE Maria Zakharova maria zakharova ospite di giletti il video di maria zakharova che mangia le fragole 6 il video di maria zakharova che mangia le fragole 8 le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 1