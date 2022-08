11 ago 2022 08:00

COME SI DICE “GUERRA CIVILE” IN INGLESE? - IL DIRETTORE DELL'FBI, CHRISTOPHER WRAY, ALZA IL LIVELLO DI ALLERTA DOPO LE MINACCE RICEVUTE DAI SOSTENITORI DI DONALD TRUMP PER LA PERQUISIZIONE, DA PARTE DEI SUOI AGENTI, DELLA RESIDENZA DELL'EX PRESIDENTE IN FLORIDA: "LE MINACCE ALLE FORZE DELL'ORDINE SONO PREOCCUPANTI…"