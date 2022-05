24 mag 2022 08:23

COME SI DICE "SILURATO" IN PORTOGHESE? IL PRESIDENTE BRASILIANO JAIR BOLSONARO HA LICENZIATO IL CAPO DEL GIGANTE PETROLIFERO PETROBRAS, JOSÉ MAURO COELHO, NOMINATO SOLO 40 GIORNI FA - COELHO È STATO IL TERZO PRESIDENTE DEL GRUPPO IN POCO PIÙ DI UN ANNO…