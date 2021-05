26 mag 2021 20:28

COME SI STA MUOVENDO IL NUOVO CAPO DEL DIS, ELISABETTA BELLONI? STA METTENDO IN CANTIERE UN MINI-REPULISTI TRA GLI 007: AVVISATE MARCO MANCINI (E ALTRI) DI PREPARARE LA VALIGIA - GLI INCONTRI "ESPLORATIVI" CON IL CAPO DELL'AISI, MARIO PARENTE, E CON QUELLO DELL'AISE, IL GENERALE GIOVANNI CARAVELLI (CON CUI I RAPPORTI SONO OTTIMI DA TEMPO), PER DETERMINARE GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTELLIGENCE - I DUBBI SULL'AGENZIA PUBBLICO-PRIVATA SULLA CYBERSECURITY…