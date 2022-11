LA “BLACK SUNDAY” DI GIORGIA – MELONI MEJO DI CONTE! LA PREMIER È USCITA DA PALAZZO CHIGI PER FARE SHOPPING NEL CENTRO DI ROMA. ACCOMPAGNATA DALLA SEGRETARIA PATRIZIA SCURTI E DALLA SCORTA, È ANDATA IN UNA BOUTIQUE DI VIA DI CAMPO MARZIO. E NON SI È SOTTRATTA AI MOLTI SELFIE CHE LE HANNO CHIESTO. TE CREDO: È USCITA PER QUELLO (GIUSTO IERI, È USCITO IL PRIMI SONDAGGI CHE DÀ LA SUA POPOLARITÀ IN LIEVE FLESSIONE)