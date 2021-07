COME SPARARSI SULLE PALLE - LA PISTOLA "FUMANTE" DI BERNARDO A MILANO FA AMMUTOLIRE TUTTO IL CENTRODESTRA, GIÀ PENTITO DELLA SCELTA DI CANDIDARE IL SEMI-SCONOSCIUTO PEDIATRA CONTRO BEPPE SALA - SALVINI DOPO IL "CASO VOGHERA" NON HA DETTO UNA PAROLA, SOLO SANTANCHÉ LO HA DIFESO: "NON DOVREBBE RITIRARSI" - LA COALIZIONE È IRRITATA PERCHÉ LUI NON AVEVA DETTO A NESSUNO DEL SUO PORTO D'ARMI…

Estratto di un articolo di Alessia Gallione per “la Repubblica”

presentazione candidatura luca bernardo

Ai vertici del centrodestra, che lo hanno incoronato come il loro campione della società civile dopo mesi di caccia e veti incrociati e nomi bruciati e gran rifiuti, Luca Bernardo non aveva parlato del porto d'armi che, come «quasi tutti i medici » dice di avere da «più di dieci anni». Il motivo? «Non credo che né Salvini né altri debbano essere informati di qualcosa che è personale», ha detto il primario di Pediatria del Fatebenefratelli, scelto per sfidare Beppe Sala a Milano. È quello che ha ribadito anche a chi, ieri, gli chiedeva se avesse sentito, dopo il caso sollevato da Repubblica, i colonnelli della sua coalizione.

MEME DI LUCA BERNARDO CON PISTOLA

Perché lui, dicono tutti, rimarrà lì, al suo posto. Nessuno, per rispondere alla richiesta arrivata dalla deputata Pd Lia Quartapelle - «Salvini, che lo ha voluto, è ancora in tempo per costringerlo a ritirarsi» - mette in discussione la sua corsa. «E perché dovrebbe dimettersi da candidato sindaco? Per qualcosa di legale?», dice Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia.

Ma a parlare di come il caso denunciato dal consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli abbia fatto calare il gelo nel centrodestra è soprattutto il silenzio ufficiale che arriva proprio da quegli stessi Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che avevano lanciato la candidatura di Bernardo.

LUCA BERNARDO MICHELLE HUNZIKER

E la ragione, pensando soprattutto al leader della Lega, in fondo la dice chiedendo l'anonimato un alto esponente di Forza Italia: «Con il caso di Voghera», quello dell'assessore-sceriffo leghista che ha sparato e ucciso un uomo durante una lite, «Salvini non può parlare. Se chiedi a me, ti dico che mi domando che necessità abbia un pediatra di portare una pistola in ospedale, ma non rilascio dichiarazioni eh». Alla fine, Bernardo ha ammesso di averla portata in ospedale, la pistola. È accaduto durante la notte, perché è stato «minacciato», ma «mai in reparto».

luca bernardo

luca bernardo 2

luca bernardo 7

LUCA BERNARDO MELANIA RIZZOLI luca bernardo 4 luca bernardo 1 luca bernardo matteo salvini luca bernardo 3 luca bernardo 8 luca bernardo luca bernardo 5 melania rizzoli matteo salvini presentazione candidatura luca bernardo luca bernardo e roberto malone separati alla nascita luca bernardo 6 luca bernardo LUCA BERNARDO MICHELLE HUNZIKER