14 gen 2021 18:36

COME STA BERLUSCONI? – IL “BANANA” RASSICURA TUTTI DALL’OSPEDALE DI MONTECARLO: “SONO IN BUONE CONDIZIONI, IL MIO RICOVERO SI È RESO NECESSARIO SOLO PER ALCUNI ACCERTAMENTI POCO PIÙ CHE DI ROUTINE. LA MIA ATTIVITÀ PROSEGUE NORMALMENTE”. TRANNE L’UDIENZA DEL RUBY TER A SIENA, CHE È SLITTATA PER L'AGGRAVAMENTO IMPROVVISO DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE…