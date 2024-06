COME STA MARCO BUCCI? IL SINDACO DI GENOVA, OPERATO PER UN TUMORE ALLA PELLE ALL’ALTEZZA DEL COLLO, RESTA RICOVERATO. L’INTERVENTO E’ ANDATO BENE – LA NOTA DELL’OSPEDALE: “C’ERA UNA METASTASI” – BUCCI RESTERÀ AL GALLIERA PER CINQUE GIORNI E SUCCESSIVAMENTE VERRÀ SOTTOPOSTO ALLE TERAPIE DEL CASO – I MESSAGGI DI RENZI E DEL VICEMINISTRO LEGHISTA RIXI...

Ore 20 di domenica sera. Al termine della giornata di lavoro, contrassegnata soprattutto dalle celebrazioni per il 2 giugno, il sindaco di Genova Marco Bucci — 64 anni, manager farmaceutico prestato alla politica, alla guida di una coalizione di centrodestra — ha chiuso la porta del suo ufficio al sesto piano del maestoso palazzo Tursi e poi si è fatto accompagnare all’ospedale Galliera.

Solo i familiari e gli stretti collaboratori dello staff ne erano a conoscenza. Ieri mattina era in programma un intervento in sala operatoria.

Non d’urgenza, non grave, ma rognoso, assai, questo sì. È andato bene. Il bollettino — concordato con lo stesso Bucci — dice che il primo cittadino è stato sottoposto a «intervento chirurgico dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea». In parole più semplici, gli è stata asportata una massa tumorale sulla pelle, all’altezza del collo. Resterà al Galliera per cinque giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso.

Auguri di «pronta guarigione» e testimonianze «di vicinanza» sono giunte da tutto il mondo politico, opposizione in primis. «Apprendiamo in queste ore del delicato intervento subito quest’oggi dal sindaco, auguri sinceri» hanno scritto in una nota i consiglieri comunali Simone D’Angelo (segretario provinciale Pd), Filippo Bruzzone (lista Sansa), Fabio Ceraudo (M5s) e Cristina Lodi (Azione).

Poi i messaggi di Matteo Renzi — «Dai sindaco. Tutti con te» — che con Italia Viva sostiene la maggioranza di Bucci, e dei senatori genovesi Annamaria Furlan e Lorenzo Basso (entrambi Pd): «Rimettiti presto». Su X, il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, ha detto che «Genova ti aspetta per portare avanti quei cambiamenti attesi da decenni». Infine gli auguri di Alessandro Piana — «torna in piena operatività al più presto» — presidente della Regione ad interim, con Giovanni Toti ai domiciliari.

