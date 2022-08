COME IN UCRAINA: SI COMINCIA CON LE ESERCITAZIONI, SI FINISCE CON L’INVASIONE – LA CINA HA DATO IL VIA ALLE PIÙ GRANDI ESERCITAZIONI MILITARI INTORNO A TAIWAN: MANOVRE SU VASTA SCALA CHE INCLUDONO LANCI DAL VIVO DI COLPI DI ARTIGLIERIA E DI MISSILI IN SEI AREE MARITTIME OFF-LIMITS. PIÙ AREE SCONFINANO NELLE ACQUE TERRITORIALI E INTERNE DELL’ISOLA, OLTRE CHE NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL GIAPPONE…

1 - TAIWAN, PREPARATI ALLA GUERRA MA SENZA CERCARE LA GUERRA

CINA TAIWAN

(ANSA) - Le forze armate di Taiwan "operano come al solito e monitorano ciò che ci circonda in risposta alle attività irrazionali" della Repubblica popolare cinese "con l'obiettivo di cambiare lo status quo e di destabilizzare la sicurezza della regione".

Lo afferma in una ntoa il ministero della Difesa di Taipei all'avvio delle manovre militari cinesi su vasta scala intorno all'isola. "Non cerchiamo l'escalation, ma non ci fermiamo quando si tratta della nostra sicurezza e sovranità. Sosterremo il principio di prepararsi alla guerra senza cercare la guerra e con l'atteggiamento di 'non intensificare i conflitti e non causare controversie'".

2 - MEDIA, ESERCITO CINESE SPARA NELLO STRETTO DI TAIWAN

(ANSA-AFP) -Giornalisti dell'agenzia di stampa Afp hanno visto proiettili sparati dall'Esercito cinese in direzione dello Stretto di Taiwan.

NANCY PELOSI LASCIA TAIWAN

3 - CINA, AL VIA LE MANOVRE MILITARI INTORNO A TAIWAN

Da www.ansa.it

La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi.

I media ufficiali ricordano che si tratta "di manovre militari e d'addestramento su vasta scala" che includono lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, in una prova di forza dell'Esercito popolare di liberazione (Pla).

la cina circonda taiwan

Più aree sconfinano nelle acque territoriali e interne di Taiwan, oltre che nella zona economica esclusiva del Giappone.

Le forze armate di Taiwan "operano come al solito e monitorano ciò che ci circonda in risposta alle attività irrazionali" della Repubblica popolare cinese "con l'obiettivo di cambiare lo status quo e di destabilizzare la sicurezza della regione".

Lo afferma in una noTa il ministero della Difesa di Taipei all'avvio delle manovre militari cinesi su vasta scala intorno all'isola. "Non cerchiamo l'escalation, ma non ci fermiamo quando si tratta della nostra sicurezza e sovranità. Sosterremo il principio di prepararsi alla guerra senza cercare la guerra e con l'atteggiamento di 'non intensificare i conflitti e non causare controversie'".

esercitazioni militari cinesi 3

Il capo della diplomazia Ue Josep Borrell ha condannato le "esercitazioni militari mirate" della Cina intorno a Taiwan, osservando che la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi sull'isola non è una motivazione valida. "Non c'è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un'attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan", ha scritto Borrell su Twitter. "È normale e di routine per i legislatori dei nostri Paesi viaggiare a livello internazionale. Incoraggiamo tutte le parti a mantenere la calma, esercitare moderazione e agire con trasparenza", ha aggiunto Borrell, a Phnom Penh per l'Asean.

esercitazioni militari cinesi 13

I ministri degli Esteri del'Asean, i 10 Paesi del sudest asiatico (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam), hanno avvertito che la crescente situazione di tensione intorno a Taiwan potrebbe innescare "conflitti aperti", mentre la Cina si prepara a tenere "manovre militari mirate" su vasta scala circondando l'isola. I ministri, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato che la situazione "potrebbe destabilizzare la regione e alla fine potrebbe portare a errori di calcolo, gravi confronti, conflitti aperti e conseguenze imprevedibili tra le principali potenze".

esercitazioni militari cinesi 11 esercitazioni militari cinesi 10 nancy pelosi a taiwan esercitazioni militari cinesi 7 nancy pelosi a taiwan manifestanti contro nancy pelosi a taiwan nancy pelosi a taiwan 4 nancy pelosi a taiwan 3 nancy pelosi a taiwan 2 esercitazioni militari cinesi 12 esercitazioni militari cinesi 1 esercitazioni militari cinesi 2