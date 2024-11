COME VOTEREBBERO OGGI GLI ITALIANI? - A DISTANZA DI DIECI GIORNI DALLE ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA-ROMAGNA E UMBRIA, VINTE DAL CENTROSINISTRA, IL PD CRESCE NEI SONDAGGI (+0,4%) E SI ATTESTA AL 23,2%, MENTRE FDI PERDE MEZZO PUNTO, PUR RESTANDO NETTAMENTE PRIMO PARTITO (29%) - IL M5S STABILE ALL'11,4% - FORZA ITALIA AL 9,2% (+0,1) HA ORMAI SUPERATO LA LEGA (8,8%)

Archiviate con successo le elezioni regionali, la segretaria del Partito Democratico può preparare il percorso di avvicinamento alle elezioni politiche. Un risultato che Schlein saluta anche in apertura della direzione nazionale […] «Si percepisce un nuovo clima di fiducia e speranza figlio anche dello spirito unitario messo in campo dal nostro partito» […]

Ad incoraggiare questa lettura di Schlein sono anche gli "inciampi” che hanno segnato il percorso della maggioranza negli ultimi giorni: «Ieri la maggioranza è andata sotto due volte, sul canone Rai e sulla sanità in Calabria. La maggioranza è allo sbando. Negli ultimi giorni si è certificato anche il fallimento del modello Albania: ormai», dopo i migranti, «stanno rientrando anche forze dell'ordine e operatori». A questo si aggiunge la sentenza della Consulta sull'Autonomia differenziata che Schlein attende di leggere, ma con la certezza che, comunque vada, «questa legge andrà abrogata».

Una direzione che, all'indomani della sconfitta nella Regione di Ponente, poteva diventare un 'redde rationem' per quelle voci ancora critiche nei confronti dello stato maggiore del Pd. Al contrario, la vittoria ha rinsaldato la pax interna del partito e la sua segretaria. […] Schlein deve guardare con attenzione a quanto accade nelle forze che con i dem sono chiamate a costruire l'alternativa alle destre. In particolare i Cinque Stelle […]

Schlein osserva "con rispetto" queste dinamiche e, nel farlo, spalanca le porte ai potenziali alleati e a Conte in particolare. «Continueremo a definirci testardamente unitari, senza tentazioni egemoniche che non ci appartengono, senza irrealistiche presunzioni di autosufficienza", sottolinea la segretaria che ritiene "interesse del Pd avere alleati solidi», come ha spiegato poche ore dopo la vittoria nelle regioni.

Nella tela che Schlein intende tessere, però, le realtà civiche hanno importanza pari se non superiore a quelle politiche. Da qui l'appello "alle migliori energie che attraversano il paese per battere le destre […] Non è un caso che, solo poche ore fa, la segretaria sia stata a manifestare assieme all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS (ENS). E domani, in occasione dello sciopero, Schlein sarà in piazza con i sindacati per partecipare alla mobilitazione di Bologna. […]

[…] netto il giudizio su Elon Musk: «Non ci rassegniamo a questa idea della convergenza pericolosa di un nuovo autoritarismo nazionalista con un capitalismo tecnologico cosi' aggressivo». La base da cui si parte per la costruzione della coalizione sono i passaggi parlamentari che vedranno le opposizioni marciare fianco a fianco, come si è visto con il salario minimo, con la battaglia contro l'autonomia differenziata, con la proposta di legge sulla sanità.

A distanza di dieci giorni dalla vittoria in Emilia-Romagna e Umbria del centrosinistra, cominciano a vedersi anche nei sondaggi gli effetti della tornata amministrativa. In particolare, il Pd nella Supermedia di questa settimana cresce (+0,4%), mentre FdI perde mezzo punto, pur restando comunque nettamente primo partito. Si conferma l'estrema stabilita' di M5s, anche questa settimana all'11,4%.

I dati

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:

FDI 29,0 (-0,5)

PD 23,2 (+0,4)

M5S 11,4 (=)

Forza Italia 9,2 (+0,1)

Lega 8,8 (=)

Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1)

Azione 2,7 (+0,2)

Italia Viva 2,3 (-0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,0 (=)

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,0 (-0,4) Centrosinistra 31,6 (+0,4) M5S 11,4 (=) Terzo Polo 5,0 (+0,1) Altri 4,0 (-0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (14 novembre 2024).