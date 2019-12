COMI NON DETTO - REVOCATI I DOMICILIARI ALL’EX EUROPARLAMENTARE DI FORZA ITALIA DAL TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO - RIMANE INDAGATA PER TRUFFA E FINANZIAMENTO ILLECITO – I SOLDI RICEVUTI IN PIÙ DALL’EUROPARLAMENTO SAREBBERO STATI INTASCATI ANCHE DA UN “TERZO EROGATORE” - LEI: “SONO FELICE, DIMOSTRERO’ LA MIA INNOCENZA”

MASSIMO LUCE per www.lastampa.it

LARA COMI

L’ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi da oggi è libera. Il tribunale del riesame, accogliendo l’istanza del difensore, avvocato Giampiero Biancolella, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari in cui l’esponente politica era stata posta il 14 novembre scorso, quando venne arrestata nell’ambito della seconda parte dell’inchiesta “mensa dei poveri”, dal soprannome dato al ristorante vicino alla Regione Lombardia dove si trovavano a pranzo e cena gli indagati per spartirsi mazzette oppure stabilire nomine.

La Comi rimane indagata per truffa all’Unione Europea e finanziamento illecito. Secondo gli inquirenti, Lara Comi avrebbe incassato dei rimborsi non dovuti durante un periodo del suo mandato al Parlamento europeo ricevendoli da “un terzo erogatore” che avrebbe fatto la cresta sui rimborsi spese maggiorati del portaborse della ex parlamentare.

LARA COMI

Stando ad un'informativa della Gdf, depositata agli atti del Riesame a cui ha fatto ricorso la difesa, il "terzo erogatore" in realtà avrebbe, pare tra il 2014 e il 2015, incassato lui stesso i compensi di un collaboratore, intestandosi gli assegni, e poi avrebbe fatto avere i soldi in contanti a Comi e a suo padre (Comi avrebbe firmato quietanze nel ricevere le somme). Stando a quanto si è saputo, la persona che doveva svolgere il ruolo formale di 'terzo erogatore', ma che poi, in realtà, avrebbe girato in contanti parte dei compensi mensili dei collaboratori a Comi, è stata già ascoltata a verbale degli inquirenti e avrebbe anche consegnato alcuni documenti. Questo altro fronte dell'indagine, su cui i pm stanno facendo approfondimenti, è finito anche negli atti depositati dai pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri al Riesame, assieme ad alcuni verbali di altri indagati, come un altro recente del presunto "burattinaio" del sistema Nino Caianiello.

