NESSUNO PUO’ METTERE BIBI IN UN ANGOLO – MEDIO ORIENTE IN FIAMME: IL PREMIER ISRAELIANO BIBI NETANYAHU NON ASCOLTA L’APPELLO DI BIDEN PER LA TREGUA A GAZA: NOI ANDIAMO AVANTI. SALGONO A 227 I MORTI NELLA STRISCIA, 12 NELLO STATO EBRAICO IN DIECI GIORNI DI CONFLITTO AI DIPLOMATICI EUROPEI, NETANYAHU AVEVA SPIEGATO CHE «SE NECESSARIO, POTREMMO RIOCCUPARE LA STRISCIA». IPOTESI IMPROBABILE, ANCHE PER I RISCHI SUL FRONTE NORD: IERI DAL LIBANO I MILIZIANI HANNO LANCIATO ALTRI 4 RAZZI…