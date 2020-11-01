Alessandro Trocino per corriere.it
walter ricciardi al meeting di rimini 2
toti conte 3 giovanni toti con gli occhiali arancioni
IL COMITATO SCIENTIFICO COMANDA COLORE - 6 REGIONI COL FIATO SOSPESO: DA GIALLE DIVERREBBERO ARANCIONI - LE CANDIDATE A ENTRARE NELLA ZONA ARANCIONE, SE NON ADDIRITTURA ROSSA, SONO CAMPANIA E LIGURIA. SECONDO WALTER RICCIARDI, CONSIGLIERE SCIENTIFICO DI SPERANZA, “PER NAPOLI CI VORREBBE IL LOCKDOWN” - LA PROCURA DI GENOVA INDAGA SUI DATI, TOTI REPLICA: “ACCUSE GROTTESCHE”. RENZI: “ANCHE CONTE E I 5 STELLE FAVOREVOLI ALLA CLAUSOLA DI SUPREMAZIA DELLO STATO”- -
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Alessandro Trocino per corriere.it
walter ricciardi al meeting di rimini 2
toti conte 3 giovanni toti con gli occhiali arancioni
LE ELEZIONI USA DIVIDONO IL CARROCCIO - "SE LA LEGA VUOLE GOVERNARE L'ITALIA, SERVE UN DIALOGO CON BIDEN” – GIORGETTI SI SMARCA DA SALVINI FILO-TRUMP E RIBADISCE CHE IL PARTITO RESTA “SALDAMENTE ATLANTICO” – “OGGI IL BRACCIO DI FERRO SULLO SCACCHIERE INTERNAZIONALE È TRA USA E CINA E NOI STIAMO CON I PRIMI” – MARTELLI BASTONA SALVINI: "DA UN ANNO NON NE AZZECCA UNA E ANCORA IERI STRILLAVA CONTRO I BROGLI DEI DEMOCRATICI MANCO FOSSE UN PARENTE DI 'THE DONALD'. LA LEGA MERITA DI PIÙ E INFATTI GIORGETTI HA SUBITO DICHIARATO CHE…"
COME CAMBIERA’ LA POLITICA ESTERA DEGLI STATI UNITI CON BIDEN? IL NODO PRINCIPALE RIGUARDERA’ I RAPPORTI CON LA CINA – BIDEN SARÀ PIÙ VICINO ALL’UNIONE EUROPEA DI QUANTO LO SIA STATO TRUMP. IN MEDIO ORIENTE "SLEEPY JOE" POTREBBE AFFRONTARE L’ENORME PROBLEMA LEGATO AL JIHADISMO ALLA MANIERA DI OBAMA, OSSIA ATTRAVERSO UN SOSTEGNO PIÙ O MENO INDIRETTO A SECONDA DELLE LOGICHE DEI TERRITORI. LA QUESTIONE IRAN E IL RISCHIO DEL RITORNO DI ANTICHE ACREDINI CON PUTIN...
"NONNO, SEI IL PRESIDENTE". IL MOMENTO IN CUI BIDEN HA SAPUTO DAI NIPOTI DI AVER VINTO LA CASA BIANCA (FOTO). UN FURIBONDO TRUMP NON CONCEDE LA VITTORIA AL RIVALE, CONTINUA A DENUNCIARE FRODI E VA A GIOCARE A GOLF – IL PRIMO DISCORSO DEL PRESIDENTE ELETTO E LA BATTAGLIA PER “RESTAURARE L’ANIMA DELL’AMERICA”: “IO QUI PER UNIRE” - SULLA FOX, KARL ROVE, LO STRATEGA DELLE VITTORIE ELETTORALI DI GEORGE BUSH, DEFINISCE IL DISCORSO "PERFETTO": "QUELLO CHE L’AMERICA VOLEVA SENTIRE..” – VIDEO
ORA TUTTI I RIFLETTORI SONO PUNTATI SU DONALD TRUMP. LA SUA OFFENSIVA LEGALE INIZIERÀ LUNEDÌ. INTANTO HA RIFIUTATO, COME VUOLE LA PRASSI USA, IL DISCORSO DI ACCETTAZIONE DELLA SCONFITTA: "LA VITTORIA DI JOE BIDEN NON È STATA CERTIFICATA IN TUTTI GLI STATI" - ALTISSIMA TENSIONE TRA I CONSIGLIERI E LA FAMIGLIA TRUMP SUI PROSSIMI PASSI DA FARE - GOVERNO OBAMA-BIDEN: SUSAN RICE, PETE BUTTIGIEG, ELIZABETH WARREN, BOB CARDILLO - AL PARI DI BORIS JOHNSON, UN ALTRO SUDDITO DEL TRUMPISMO, GIUSEPPE CONTE, NON HA STAPPATO LO CHAMPAGNE PER LA VITTORIA DI BIDEN. BASTA NOTARE L’ABISSALE DIFFERENZA DI TONO E DI SOSTANZA TRA IL SUO MESSAGGIO INVIATO A BIDEN E QUELLO DI SERGIO MATTARELLA
L'ITALIA DEL QUASI - FRANCESCO MERLO: "MINI LOCKDOWN", "SEMI LOCKDOWN", "LOCKDOWN PARZIALE": RICORDANO LE DONNE UN POCO INCINTA, LE CASE CHIUSE SEMIAPERTE, IL MEZZO MORTO - GRAZIE ALLA QUASITÀ RIUSCIAMO ALLA FINE AD AVERE RAGIONE ANCHE QUANDO CI TROVIAMO DALLA PARTE DEL TORTO. CONTE VA AVANTI, NON SCEGLIENDO DI NON SCEGLIERE, MA SDOPPIANDOSI. MODELLI? ANDREOTTI FU QUASI STATISTA E QUASI MAFIOSO. BERLUSCONI FU QUASI LIBERALE E QUASI TRUFFATORE. GRILLO È QUASI COMICO E QUASI POLITICO”