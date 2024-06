AL COMIZIO DI MILANO, IL GENERALE VANNACCI VIENE ISOLATO DAL RESTO DELLA LEGA: DA ZAIA A FONTANA, I MAGGIORENTI DEL CARROCCIO PRENDONO LE DISTANZE DAL MILITARE – IL GOVERNATORE DEL VENETO GLI HA A MALAPENA RIVOLTO UN GELIDO ‘CIAO’: “L'HO SALUTATO? SALUTO TUTTI, COSÌ MI HA EDUCATO MIA MAMMA” – SALVINI PARLA DI PACE COME UN “FIGLIO DEI FIORI” (CON LE CANZONI DI BOB DYLAN E JOHN LENNON) E VANNACCI TUONA MILITARESCO: "SCATENIAMO L'INFERNO" – SOTTO AL PALCO C’ERANO APPENA 500 SOSTENITORI…

[…] il generale Vannacci ha dato ottima prova di sé […] ha i suoi 55 anni, ma non teme il colpo della strega […] si è capito che il Vannacci si sta divertendo come un matto, in questa campagna europea, che è lui l'attuale uomo forte della Lega, e che forse Salvini ha fatto bene a sceglierlo come candidato di punta, a dispetto del suo partito.

Bastava guardare le facce del partito, peraltro. C'erano quasi tutti i maggiorenti, i ministri Calderoli, Locatelli e Valditara (assente Giorgetti, causa funerale di un amico, è stato mestamente annunciato dal palco). I governatori del Nord, Zaia, Fedriga, Fugatti e Fontana. E Salvini. Quindi, eccoci in piazza Duomo, ma bisogna dire che c'era un trucco.

Non in piazza, ma dietro, all'ombra gotica dell'abside della cattedrale, dove non ci stanno che 500 persone, forse 600, e dove sventolavano 12 bandiere della Liga veneta, tredici di quelle vecchie del "Salvini Premier", e due della Lega piemontese. Poco, poco. Evento clou, mezzo flop. Previsto, sennò la Lega avrebbe prenotato la piazza da 60mila, peraltro già piena di turisti e milanesi in braghe corte e shopping bag. Era chiaro che si aspettava il Generale, che come si sa è ben più di un capitano, l'ex Capitano Salvini deve aver ormai accettato la triste realtà.

E sbirciando il retropalco, si poteva vedere plasticamente la divisione tra il Vannacci […] e i governatori, stretti a falange, poco socievoli, educati verso l'intruso, infatti "se l'ho salutato? Io saluto tutti, così mi ha educato mia mamma", ha poi detto Luca Zaia, una sfinge veneta.

E il Vannacci, […] elastico e ginnico, dire che "tutta questa gente davanti a me è come avere una legione, la Decima legione" (forse è miope, i legionari presenti erano davvero pochi). E poi tutta una metafora bellica: "Da soldato, sul campo di battaglia non lasciamo indietro nessuno", "ciascuno è armato dei propri meriti", e ancora i riferimenti alla Decima Mas, che poi dalla Lega hanno spiegato che lui non intende quella del post 8 settembre '43, che entrò prontamente agli ordini tedeschi, ma quella precedente, delle grandi imprese guerresche e italiane… […]

La sua battaglia sarà «sugli scranni dell'Europa» per un'Europa «più sovrana» e «per la nostra identità cristiana». E «ci stanno vendendo il concetto dell'inclusività. Vogliono che apriamo le nostre case a chiunque, condividiamo i nostri pasti… Io invece voglio essere esclusivo», perché «l'esclusività è un fattore che attira tutti quanti», quindi prevedendo molti voti per sé. […] l'ultima sua frase fatale è stata «al vostro segnale scateneremo l'inferno!» (dal film Il gladiatore). Poi ha arditamente scavalcato la transenna, come nella pubblicità dell'Olio Cuore, e a quel punto la palla è toccata a Salvini.

Ed è stato un inno alla pace. «Mai un soldato italiano andrà a morire in Ucraina», «mai un missile italiano sulla Russia», e intanto risuonava Bob Dylan con Blowing in the wind. Ci si domanda quindi perché un Salvini ora così pacifista si sia preso in casa il gladiatore Vannacci, e come si possano conciliare uno che promette di usare «la mia specialità, il sabotaggio, contro chi voglia distruggere la nostra identità, le nostre radici, il nostro sangue».

E l'ex Capitano che dice «evviva il Santo Padre», e ripete che «l'Italia ripudia la guerra» (la regia chiude con John Lennon, Give Peace a Chance). Potete infine immaginare le manovre del maestro di cerimonie leghista, per le foto finali. Vannacci ultimo, vicino al piemontese Molinari. Dall'altra parte, i governatori dallo sguardo non benevolo, che un minuto dopo si sono stretti la mano tra di loro, e scomparsi. […]

