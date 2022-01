8 gen 2022 08:00

LA COMMISSIONE DEL CONGRESSO AMERICANO CHE INDAGA SULL'ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO SCORSO VUOLE ASCOLTARE ENTRO FINE MESE L'EX VICEPRESIDENTE MIKE PENCE, È STATO NELLE ORE DELL'ASSALTO UNO DEI BERSAGLI PRINCIPALI DEI RIVOLTOSI, CONSIDERATO UN TRADITORE PER NON AVER AVALLATO LA TEORIA DI DONALD TRUMP DELLE ELEZIONI RUBATE - PENCE QUEL 6 GENNAIO SI RIFIUTÒ DI BLOCCARE IN SENATO LA CERTIFICAZIONE DELLA VITTORIA DI JOE BIDEN ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI…