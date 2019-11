4 nov 2019 11:39

LA COMMISSIONE PARTE O NO? - URSULA VON DER LEYEN NON CONTROLLA UN'ASSEMBLEA IMBUFALITA PER L’ARROGANZA DEI CAPI DI GOVERNO - DOPO LA BOCCIATURA DELLA GOULARD, MACRON HA SCELTO THIERRY BRETON, AD DI ATOS, COLOSSO DELLE NUOVE TECNOLOGIE. EREDITERÀ IL MAXI PORTAFOGLIO FRANCESE CHE COMPRENDE ANCHE IL DIGITALE: UNA EVENTUALE SECONDA BOCCIATURA PER CONFLITTO DI INTERESSI DEL CANDIDATO DI PARIGI METTEREBBE FINE ALLA CORSA DI VON DER LEYEN…