Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Commovente l' appello dell' ex comunista Fassina all' ex grillino Di Battista affinché non lasci il fronte contro Draghi. Non bisogna stupirsi: hanno lo stesso nemico - l' euro, "strumento di dominio dell' oligarchia europea" - e anche lo stesso slogan: "Hasta la sconfitta siempre".

