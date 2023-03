MACRON ORMAI NON NE IMBROCCA PIÙ MEZZA – IL PRESIDENTE FRANCESE, MENTRE IN DIRETTA TV PARLAVA DI SACRIFICI NECESSARI E STIGMATIZZAVA LE PROTESTE IN PIAZZA CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI, INDOSSAVA UN OROLOGIO DA 80MILA EURO! A UN CERTO PUNTO SI DEVE ESSERE ACCORTO DELLA FIGURA DI MERDA E SI È SFILATO IL PREZIOSO ACCESSORIO, NASCONDENDO LE MANI SOTTO IL TAVOLO. E LA SCENETTA È DIVENTATA SUBITO VIRALE - VIDEO