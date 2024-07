15 lug 2024 09:21

IL COMPLOTTISMO DEI “BUONI” – SUGLI ACCOUNT SOCIAL “DE SINISTRA” (CHE FINO A DUE GIORNI FA SE LA PRENDEVANO CON I BUZZICONI TRUMPIANI PER LE LORO TEORIE COSPIRATIVE) È TUTTO UN FIORIRE DI TESI SULLA “SCENEGGIATA” DELLA SPARATORIA – “GUARDATE QUANTO VELOCEMENTE HANNO FATTO USCIRE TRUMP DA LÌ. È TUTTA UNA FINTA. NON SMETTEVA DI GUARDARE IN QUELLA DIREZIONE. OVVIAMENTE QUALCUNO IN GRADO DI SPARARE NON AVREBBE SBAGLIATO. POI SI È ALZATO E HA ALZATO LA MANO. SI SAREBBE CAGATO ADDOSSO SE FOSSE STATO VERO…”