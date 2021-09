COMUNICARE E' MEJO DI LAVORARE - CONVEGNO A ROMA SULL'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NEL "PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA" - PRESENTI STEFANO LUCCHINI DI BANCA INTESA, LUIGI FERRARIS DI FERROVIE, MARCO PATUANO DI A2A, CARLO TAMBURI DI ENEL E ANTONIO PARENTI DELLA COMMISSIONE UE - IL MINISTRO GIOVANNINI FA TARZAN: "LE COSE PRIMA SI FANNO E POI SI COMUNICANO, MA STIAMO FACENDO COSÌ TANTE COSE CHE NON È SEMPLICE COMUNICARLE…"

Dagoreport

stefano lucchini con enrico giovannini

Uno studio internazionale intitolato “Pnrr, Esg: il ruolo della comunicazione” dell’International Corporate Communication Hub (ICCH) realizzato dall’Università Iulm sul database Mettle Capital, sviluppato da Università di Oxford, Cambridge e Sussex, presentato a Roma alla Terrazza Associazione Civita e trasmesso sulla pagina Linkedin de Il Sole 24 Ore e sul sito dell’Università Iulm, ha attirato Luigi Ferraris, amministratore delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Marco Patuano, presidente a2a, Carlo Tamburi, direttore Enel Italia e Antonio Parenti, capo Rappresentanza in Italia della Commissione Ue.

il convegno sulla comunicazione del pnrr

“Il nostro Paese viene da un momento difficile, c’è molto scetticismo sulla possibilità di cambiare le cose”, ha detto il Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Come dice il Presidente del Consiglio le cose prima si fanno e poi si comunicano, ma stiamo facendo così tante cose che non è semplice comunicarle. Anche come Ministero che ha la fetta più ampia del Pnrr, 62 miliardi di euro, stiamo provando ad andare in questa direzione anche con l’ausilio di soggetti privati e di altre istituzioni pubbliche per spiegare i dieci anni per cambiare l’Italia, per migliorare il benessere delle persone e per aumentare la competitività.

carlo tamburi marco patuano e luigi ferraris

La componente internazionale è uno degli aspetti caratterizzanti l’International Corporate Communication Hub (ICCH) che è il primo Osservatorio internazionale sulla comunicazione corporate e istituzionale, come ha detto Stefano Lucchini, Presidente Advisory Board ICCH.

convegno sulla comunicazione del pnrr

Ora c’è un hub che mette in relazione manager e accademici per riflettere sul ruolo della comunicazione su tematiche di attualità e di rilevanza offrendo degli strumenti pratici di azione.

enrico giovannini barbara carfagna e stefano lucchini