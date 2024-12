COMUNQUE VADA, PER L’ESERCITO PIÙ POTENTE DEL MONDO SARANNO CAZZI: TRUMP STA PENSANDO DI NOMINARE IL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, RON DESANTIS, ALLA GUIDA DEL PENTAGONO, AL POSTO DI QUEL MATTACCHIONE DI PETE HEGSETH. LE QUOTAZIONI DEL CONDUTTORE DI FOX NEWS SONO PRECIPITATE PER VIA DEI NUMEROSI SCANDALI: È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE E DI UTILIZZO ALLEGRO DI FONDI PUBBLICI – DESANTIS AVEVA SFIDATO TRUMP ALLE PRIMARIE, POI IL RAPPORTO TRA I DUE SI È AMMORBIDITO - IL TIMORE È CHE HEGSETH NON PASSI L’ESAME DEL SENATO, DOVE I REPUBBLICANI HANNO SOLO 3 VOTI SOPRA LA MAGGIORANZA (ALLA CAMERA LO SCARTO È DI SOLTANTO 2 VOTI…)

USA: WSJ, PER IL PENTAGONO TRUMP ORA PENSA A DE SANTIS AL POSTO DI HEGSETH

ron desantis con donald trump 2

(Adnkronos) - Donald Trump sta valutando se scegliere il governatore della Florida Ron DeSantis per guidare il Pentagono, al posto di Pete Hegseth, il conduttore di Fox News individuato in un primo momento dal presidente eletto per l'incarico.

A scriverne è il Wall Street Journal, sottolineando come la scelta di DeSantis, rivale alle primarie del Gop del 2024 per la presidenza, si sarebbe resa necessaria a seguito delle notizie emerse su Hegseth, da ultimo quelle pubblicate dal New Yorker, secondo il quale il conduttore di Fox News è stato costretto a dimettersi dai due gruppi di veterani che ha guidato prima di intraprendere la carriera televisiva perché accusato di usare i fondi del gruppo per le sue spese personali, creare un ambiente di lavoro sessista e ostile alle donne e, soprattutto, presentarsi spesso ubriaco agli eventi di lavoro.

pete hegseth

I consiglieri di Trump temono che Hegseth possa non superare un ulteriore esame. DeSantis faceva parte di una prima lista di potenziali candidati alla Difesa che i funzionari del team di transizione avevano presentato al presidente. Alla fine Trump ha scelto Hegseth.

Le discussioni sul cambio di rotta sono nelle fasi iniziali, ha detto una delle fonti vicine a Trump citate dal Wsj, aggiungendo che il presidente eletto ha fatto il nome di DeSantis in conversazioni casuali con gli ospiti di Mar-a-Lago, in Florida.

USA, IL GOP HA UNA MAGGIORANZA DI SOLI 2 VOTI ALLA CAMERA

(ANSA) - Con il riconoscimento da parte del repubblicano John Duarte della vittoria (per soli 187 voti) del democratico Adam Gray nel 13mo distretto congressuale della California, si è formalmente ultimato lo spoglio delle schede per la Camera Usa, dove il partito dell'Asinello sale complessivamente a 215 voti, guadagnando due seggi, mentre il Grand Old Party si ferma a 220, con una maggioranza di soli due voti, più risicata della precedente.

