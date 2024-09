COMUNQUE VADA, ZELENSKY È NEI GUAI – TRUMP FA CAPIRE CHE IN CASO DI VITTORIA MOLLERÀ AL SUO DESTINO L’EX COMICO: “SONO AMICO DI PUTIN, QUESTA È UNA COSA BUONA. BIDEN E HARRIS HANNO RICOPERTO ZELENSKY DI SOLDI MA IL PAESE È STATO DISTRUTTO” – ANCHE LA CASA BIANCA SCHIFA IL “PIANO PER LA VITTORIA” PRESENTATO DAL PRESIDENTE UCRAINO: GLI USA TEMONO CHE SIA “PRIVO DI STRATEGIA” E “NON SIA ALTRO CHE UNA RICHIESTA DI PIÙ ARMI” – E LE TRUPPE DI PUTIN AVANZANO, SEPPUR LENTAMENTE, IN DONBASS…

DONALD TRUMP - COMIZIO A MINT HILL, NORTH CAROLINA - FOTO LAPRESSE

1. TRUMP SCARICA KIEV: SONO AMICO DI PUTIN

Estratto da “la Stampa”

Donald Trump partecipa alla sua maniera alle manovre diplomatiche, in concomitanza con l'Assemblea generale delle Nazioni Uniti, attacca l'Iran e "scarica" […] Zelensky, «ricoperto» di soldi americani senza risultati tangibili nella guerra contro la Russia, secondo il tycoon.

«Se fossi presidente distruggerei l'Iran se attaccasse un candidato alla presidenza Usa», ha debuttato dopo aver ricevuto presunte minacce di morte da Teheran, parlando ad un comizio in North Carolina.

Trump e Putin

Il tycoon ha poi spiegato: «Se fossi il presidente, informerei il Paese […] che se "fate qualcosa contro questa persona, faremo saltare in mille pezzi le vostre città più grandi e il Paese stesso"».

Ma mentre l'ex inquilino della Casa Bianca sembra in sintonia totale con l'alleato Israele in Medio Oriente, sul fronte ucraino la sua visione è diversa. «Sono un grande amico di Putin, e questa è una cosa buona», ha proseguito […], ribadendo che con lui alla Casa Bianca «non sarebbe mai scoppiata la guerra» in Ucraina.

Zelensky autografa le bombe americane - foto LaPresse

«Biden e Harris hanno ricoperto Zelensky di soldi americani ma il Paese è stato distrutto e non basterà tutto il denaro del mondo per ricostruirlo», ha continuato […], sostenendo che l'amministrazione democratica vuole «inviare soldati Usa a combattere in Ucraina». […]

2. WSJ,PIANO DI ZELENSKY NON HA IMPRESSIONATO PER ORA GLI USA

(ANSA) - Il 'piano per la vittoria' di Volodymyr Zelensky non ha "impressionato" l'amministrazione Usa. Lo scrive il Wsj riportando fonti vicine alla Casa Bianca.

volodymyr zelensky joe biden

L'amministrazione Biden è preoccupata che il piano del leader ucraino sia privo di una strategia globale e non sia altro che una richiesta di più armi e della revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, hanno affermato funzionari statunitensi. "Non sono impressionato, non c'è niente di nuovo", ha detto uno degli alti funzionari. Oggi Zelensky presenterà a presidente Biden e Harris il suo piano nella sua interezza.

3. 'IL PENTAGONO VUOLE INVIARE MUNIZIONI AL FOSFORO BIANCO A KIEV'

(ANSA) - Alti funzionari del Pentagono hanno raccomandato agli Stati Uniti di fornire all'Ucraina munizioni al fosforo bianco da utilizzare sul campo di battaglia, ma la Casa Bianca ha respinto l'idea più volte: lo riporta Nbc News, che cita tre funzionari statunitensi.

Le munizioni al fosforo bianco contengono un composto che si incendia istantaneamente se esposto all'ossigeno e brucia ad una temperatura molto elevata.

vladimir putin donald trump

Durante i conflitti del XX secolo, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e il Vietnam, gli Stati Uniti usarono il fosforo bianco contro le truppe nemiche.

Gli Usa ora utilizzano il fosforo bianco nei proiettili di artiglieria per produrre fumo e nascondere i movimenti delle truppe e per creare luce e illuminare il campo di battaglia. La raccomandazione del Pentagono, precisa Nbc News, era di fornire proiettili di artiglieria al fosforo bianco all'Ucraina per produrre luce e fumo, non per l'uso contro le truppe russe. Le munizioni al fosforo bianco non sono illegali e il fosforo bianco non è classificato come arma chimica ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche, sottolinea l'emittente.

JOE BIDEN E ZELENSKY

Ma il diritto internazionale impone ai militari che lo utilizzano di distinguere tra luoghi militari e aree in cui possono essere concentrati i civili.

Secondo due dei funzionari citati da Nbc News, lo stigma attorno al fosforo bianco ed i timori che queste munizioni possano colpire i civili hanno impedito all'amministrazione Biden di approvare la raccomandazione.

4. BLITZ A SORPRESA E PATTUGLIE PIÙ AGILI: COSÌ MOSCA GUADAGNA TERRENO NEL DONBASS

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

vladimir putin donald trump

Unità più agili, meno concentrazioni di truppe e mezzi, ma piuttosto pattuglie poco numerose di veterani che hanno il compito di saggiare le difese ucraine, cercare i settori deboli e infine tentare lo sfondamento in forze.

A queste tattiche si aggiunge la scelta di allargare il teatro dei blitz in punti diversi del fronte, anche distanti oltre 50 chilometri gli uni dagli altri. […] giorno dopo giorno, lentamente, eppure in modo progressivo e coerente, l’esercito russo sta occupando settori sempre più ampi del Donbass.

soldati nel donbass 2

Intendiamoci, siamo ancora limitati ad avanzate che dalla caduta della roccaforte ucraina di Avdiivka lo scorso febbraio non superano i 10-20 chilometri di profondità: in realtà una performance ben povera per quello che il Cremlino presenta come un esercito capace di stare alla pari con quelli americano e cinese.

Ma sono comunque avanzate che comportano problemi gravissimi per i comandi di Kiev e a tutti gli effetti potrebbero diventare il preludio del crollo del fronte del Donbass […].

biden zelensky vertice nato

Le cronache delle ultime ore vedono le pattuglie russe occupare due piccoli villaggi, Hostre e Hryorivka, nel settore di Donetsk. Pare che da oltre una settimana le avanzate qui siano mirate all’occupazione di Vuhledar.

Gli esperti dello Institute for the Study of War di Washington sottolineano che questa cittadina mineraria cresciuta in epoca sovietica a oltre 14.000 abitanti, sia ormai quasi del tutto circondata. […]

Mosca vuole […] dimostrare che l’offensiva ucraina lanciata il 6 agosto nella zona russa di Kursk ha fallito. Kiev insiste che costringe i russi a sguarnire parti del Donbass per difendere Kursk. […]

