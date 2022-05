IL CONFLITTO IN UCRAINA È L’ANTIPASTO DELLA GUERRA TRA USA E CINA - BIDEN CONTINUA AD ALZARE LA TENSIONE CONTRO PECHINO E, DOPO AVER DETTO, IERI, CHE GLI USA INTERVERRANNO IN CASO DI INVASIONE DI TAIWAN, OGGI RIBADISCE IL CONCETTO: “LA GUERRA TRA MOSCA E KIEV ACCRESCE RISCHI SIMILI NELLA REGIONE INDO-PACIFICA” - LA REPLICA DEL REGIME COMUNISTA: “SIETE VOI CHE GIOCATE CON IL FUOCO” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, LAVROV: “L’OCCIDENTE ASSUME UN ATTEGGIAMENTO DA DITTATORE, IL RAPPORTO CON LA CINA SI RAFFORZA…”

joe biden e fumio kishida a tokyo

1 - BIDEN, GUERRA UCRAINA ACCRESCE RISCHI SIMILI ASIA PACIFICO

(ANSA) - L'attuale guerra in corso tra Russia e Ucraina accresce il bisogno di una regione Indo-Pacifica libera da conflitti interni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, a Tokyo per presiedere la riunione Quad che oltre alle delegazioni di Giappone e Stati Uniti ospita anche i premier di India e Australia.

CINA CONTRO TAIWAN - MAPPA

Biden ha anche detto che l'accordo tra i paesi del Quad non è una "moda passeggera" e l'intenzione è quella che prosperi per anni. Gli fa eco il premier giapponese Fumio Kishida, secondo il quale "nessun Paese dovrebbe trovarsi nella stessa situazione dell'Ucraina in questa parte del mondo".

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

Il summit tra le nazioni Quad è ospitato per la prima volta dal Giappone, un Paese che ha delle rivendicazioni in corso su isole contese da Pechino, assieme ai tentativi di quest'ultima di militarizzazione in alcune aree del Mar Cinese orientale, mentre si allarga la minaccia dei test missilistici dalla Corea del Nord e non è in vista di soluzione la disputa territoriale di lunga data con la Russia, a nord dell'arcipelago.

joe biden e fumio kishida a tokyo

Al termine della riunione, secondo la stampa nipponica, il comunicato si concentrerà sulla condivisione di idee che nessuna nazione può tentare di destabilizzare l'ordine mondiale con l'uso della forza, un esplicito riferimento alle mire espansionistiche della Cina nello Stretto di Taiwan.

2 - LAVROV, OCCIDENTE DITTATORE, RAPPORTO CON CINA SI RAFFORZA

(ANSA) - Le relazioni economiche tra Russia e Cina diventeranno "più strette", mentre l'Occidente "assume un atteggiamento da dittatore". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Tass.

3 - CINA A BIDEN, SIETE VOI CHE SU TAIWAN GIOCATE COL FUOCO

Putin Lavrov

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno giocando con il fuoco usando la "carta Taiwan" per contenere la Cina e ne resteranno bruciati. Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, ha replicato in una nota al presidente Joe Biden (che a sua volta ha lanciato oggi un monito alla Cina 'che sta scherzando con il fuoco' in merito all'aggressività su Taipei) ribadendo che il principio della 'Unica Cina' è il fondamento politico delle relazioni bilaterali. Zhu ha esortato Washington "a interrompere qualsiasi osservazione o azione che violi il principio e i tre comunicati congiunti sino-americani".

Taiwan CINA GIAPPONE TAIWAN COREA DEL NORD Forze di difese di Taiwan 2 joe biden a tokyo