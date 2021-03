CONIGLI DA TASTIERA - L'HATER CAGLIARITANO DI 75 ANNI CHE AVEVA INSULTATO LILIANA SEGRE SOTTO LA FOTO DELLA VACCINAZIONE SI SCUSA A "LA ZANZARA": "VORREI INCONTRARLA DI PERSONA, DARLE LA MANO E ABBRACCIARLA. CON IL CUORE LE CHIEDO DI PERDONARMI. NON SONO ANTISEMITA, SONO STATO ANCHE AD AUSCHWITZ. VOLEVO SOLO DIRE: SE È SCAMPATA AI TEDESCHI PERCHÉ HA PAURA DEL VIRUS? LE FOTOGRAFIE DI MUSSOLINI E HITLER NEL TELEFONO? PRESE DA INTERNET, ERA SATIRA" - ADESSO È SOTTO INDAGINE PER ODIO RAZZIALE...

Da “la Zanzara - Radio24”

liliana segre si vaccina a milano 2

Si chiama Giovanni Gaetano Tordini, ha 75 anni, è toscano di origine, ex operaio tessile e risiede in Sardegna a Portoscuso, in provincia di Cagliari. È uno degli “hater” di Liliana Segre. Tra i commenti sulla foto della senatrice a vita mentre si vaccina c’è il suo: “Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla…e ora ha paura di morire?”.

commenti sul vaccino a liliana segre

Adesso è sotto indagine per odio razziale e la Digos ha sequestrato il suo computer, mentre nel telefono sono state trovate delle immagini di Hitler e Mussolini. A La Zanzara su Radio 24 dice: “Anch’io ho avuto tante offese, anche più pesanti di lei. Ne ho lette alcune, poi mi hanno portato via tutto. Le foto di Mussolini e Hitler? Ma è satira, sono prese dal web, erano satira. C’era Hitler col baffino ridendo, anche tu farai la doccia. Le ho trovate su Internet. Ho 75 anni e ho fatto la quinta elementare a forza di calci nel culo. In quel post volevo scrivere: è riuscita a scampare ai tedeschi e adesso ha paura di un virus. Mi è venuta male”.

liliana segre si vaccina a milano 3

Lo dice raggiunto al telefono a La Zanzara su Radio 24. “Lei non mi ha fatto nulla – prosegue – io non sono né antisemita né razzista. Sono stato anche ad Auschwitz, ho fatto le foto, e sono rimasto impressionato. Lì dentro mi sentivo la pelle agghiacciata”.

liliana segre si vaccina a milano

Perché le hai dato della stronza? “Ho scritto quelle cose lì per l’ignoranza che ho perché non so impostare una frase, mi è venuto così. Abbiate pazienza. Sono pentito di mio”.

liliana segre si vaccina a milano 4

Ma perché le hai dato della stronza? “Magari per il fatto che fosse andata a dare il voto a Conte, un senatore a vita che non si muove mai, Conte lui non mi stava bene, non mi stava bene. Ma personalmente non ho nulla contro di lei, sono disposto a darle la mano e ad abbracciarla. È stata una frase stolta e di testa non stavo bene, ho degli sbalzi di pressione, non ero in me. Però mi scuso, se me la trovo davanti sono disposto a darle la mano e ad abbracciarla. Ma non so nemmeno perché l’ho fatto, non l’ho mai fatte queste cose. Chiedo umilmente scusa, e con il cuore chiedo se mi può perdonare. Queste cose non le farò più”.

liliana segre si vaccina a milano

Però Mussolini ha fatto secondo te qualcosa di buono? “Se noi abbiamo la mutua, l’Inps, l’Inail, la pensione, le feste pagate, non dico che dobbiamo dire grazie ma qualcosa di buono ha fatto. A Hitler invece sparerei in faccia, guarda un po'”.

liliana segre 7 liliana segre 8 liliana segre 4 liliana segre 2 liliana segre 5 liliana segre 6