(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv e LeU.
CONSULTAZIONI FLASH! – ROBERTO FICO OGGI ALLE 16 INCONTRERÀ LA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE. POI IN RAPIDA SUCCESSIONE PD, ITALIA VIVA E LEU….- -
-
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv e LeU.
ER MEJO FICO DER BIGONCIO – COME HA FATTO UN ASSIDUO FREQUENTATORE DEI CENTRI SOCIALI A DIVENTARE UNA RISERVA DELLA REPUBBLICA? IL MERITO È SOPRATTUTTO DEL QUIRINALE E DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA LUCIA PAGANO, CHE IN 33 MESI DI LEGISLATURA HA TRASFORMATO UNO SCALMANATO PARLAMENTARE GRILLINO IN UNO STATISTA – IL PUGNO ALZATO IL 2 GIUGNO E LA STORIA DELLA COLF IN NERO
IL CONTE ZELIG – FINO A DUE GIORNI FA ERA DISPOSTO A DIVENTARE VEGANO PER IMBARCARE CIAMPOLILLO E RIMANERE SULLA POLTRONA DI PALAZZO CHIGI, ORA LO SCHIAVO DI CASALINO CERCA A TUTTI I COSTI DI RICUCIRE CON RENZI. CHE GONGOLA E LO TIENE SULLE SPINE – LE TELEFONATE DI ROCCOBELLO: “AMORE...MA TI PARE CHE DEBBA ESSERE IO A DIRTI DI SMETTERLA CON RENZI. MA QUESTO NON È IL MOMENTO DI ROMPERGLI LE SCATOLE. LA POSSIBILITÀ DI MANTENERE CONTE A PALAZZO CHIGI È LEGATA A LUI. PER CUI CHE CI FREGA DELLE SUE GITE IN ARABIA?!”