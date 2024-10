CONTE ALZA LA POSTA SULLA RAI: IL MOVIMENTO 5 STELLE “NON VOTERÀ SIMONA AGNES” COME PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI. EPPURE PEPPINIELLO BRIGA PER OTTENERE LA DIREZIONE DEL TG3, LASCIATA LIBERA DA MARIO ORFEO – CONFERMATO IL RINVIO DELLA COSTITUENTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, DOVE SI CONSUMERÀ LO SCONTRO FINALE CON GRILLO: “SI TERRÀ TRA IL 24 E IL 25 NOVEMBRE” – “IN EMILIA ROMAGNA STIAMO CON DE PASCALE. INCIUCI SULLA CONSULTA? È UNA COSA FANTASIOSA E IMPOSSIBILE…”

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

RAI: CONTE, NON VOTIAMO AGNES PRESIDENTE

(LaPresse) - Sulla votazione in Vigilanza Rai per la ratifica della nomina della presidente della Rai "lo abbiamo già detto: non votiamo Simona Agnes". Lo ribadisce il leader M5S, Giuseppe Conte, parlando coi cronisti alla Camera.

CONTE, LA COSTITUENTE DEL M5S SI TERRÀ IL 23 E 24 NOVEMBRE

(ANSA) - L'assemblea costituente del M5s si terrà il 23 e 24 novembre. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti alla Camera. L'assemblea costituente sarà l'ultimo passo del percorso annunciato a giugno da Conte che, attraverso il coinvolgimento di iscritti e non, mira a rifondare il Movimento.

simona agnes

Fra i temi che verranno discussi, anche il ruolo del garante ricoperto da Beppe Grillo e quello del presidente Conte, oltre all'ipotesi di un cambio del nome e del simbolo del Movimento e di una revisione del limite dei due mandati. Saranno 300 iscritti e 30 simpatizzanti a sviluppare proposte concrete da sottoporre al voto finale.

CONTE,NOI CON DE PASCALE, NESSUNA IPOTESI DI CANDIDATO M5S

(ANSA) - Un candidato M5s per la presidenza dell'Emilia Romagna? "E' un'ipotesi che assolutamente non prendiamo in considerazione, perché noi vogliamo sostenere de Pascale. Però certo, abbiamo detto qual è la nostra posizione. La nostra posizione è chiara.

MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE - MEME BY EMILIANO CARLI

È un problema politico, serio. Non riguarda il tentativo di essere persecutori di singole persone, singole figure. Ma è il problema serio che abbiamo esposto". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, conversando in Transatlantico con i giornalisti. "Ci siamo convintamente, seriamente.

Per quanto riguarda i dettagli in coalizione, l'abbiamo detto, noi non accettiamo di andare in coalizione con Italia Viva, col suo simbolo". "Con De Pascale c'è un ottimo rapporto, ci siamo confrontati, noi l'appoggiamo e siamo convinti. E' una persona che io stimo molto perché ha delle qualità, ha dimostrato sul campo le qualità di buon amministratore e di persona seria. Ma proprio perché è una persona seria, gli abbiamo prospettato la serietà della nostra posizione"

CONSULTA: CONTE, INCIUCI M5S? SONO RICOSTRUZIONI VELEONOSE

(ANSA) - Ci sono stati tentativi di inciuci del M5s sulla consulta? "E' una cosa fantasiosa e impossibile. Basta parlare con qualsiasi esponente della maggioranza e le dirà che non ci si è parlati per niente".

GIUSEPPE CONTE ALLA FESTA DI TPI - FOTO LAPRESSE

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti. Per Conte sono "velenose ricostruzioni". "Di fronte a un blitz contrario a qualsiasi logica istituzionale, stiamo parlando della della Corte Costituzionale, noi del M5s non accettiamo neppure di parlare, di discutere, fermo restando che nessuno ci ha interrogato e ci ha coinvolto. Ma a queste condizioni non avremmo neppure iniziato una discussione".

RENZI E CONTE - VIGNETTA BY ROLLI IL GIORNALONE - LA STAMPA LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI IL CAMPO LARGO VISTO DA ALTAN IL POST DI BEPPE GRILLO CON LE DOMANDE A GIUSEPPE CONTE - 12 SETTEMBRE 2024 GIUSEPPE CONTE E IL CAMPO LARGO CON RENZI - VIGNETTA BY ROLLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA