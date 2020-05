NON TOCCATE I RICCHI A PATUANELLI - PER I 5STELLE IL CREDITO D'IMPOSTA DEL 100% SUGLI AFFITTI COMMERCIALI VALE PER IL PICCOLO BOTTEGAIO COME PER LE GRIFFE MILIARDARIE. LO STESSO STATO CHE TI CONSIDERA RICCO SE GUADAGNI PIÙ DI 24MILA EURO (LORDI) L'ANNO, È COSÌ GRILLINO CHE NON CHIEDERÀ A PRADA, ARMANI, GUCCI ETC., LA PROVA DI NON RIUSCIRE A PAGARE L'AFFITTO PRIMA DI CONCEDERE BONUS DA DECINE DI MIGLIAIA DI EURO. MA, SI SA, UNO VALE UNO...