“MI ASPETTO ALTRI INTERVENTI ‘ESTERNI’ PER OSTACOLARE LA VITTORIA DI GIORGIA MELONI” - GUIDO CROSETTO EVOCA MANINE E MANONE PRIMA E DOPO IL VOTO: “C'È UNA PARTE DELLA MAGISTRATURA CHE SI È SCHIERATA NELLE LISTE, ED È SOSTENUTA DA MOLTI COLLEGHI IN CARICA E IN PIENA ATTIVITÀ. MI PARREBBE STRANO ARRIVARE AL VOTO SENZA UN INTERVENTO - I DOCUMENTI AMERICANI SUI PUTINIANI D'EUROPA? È UN TENTATIVO DI CONDIZIONARE LE ELEZIONI POLITICHE. MA LA MENTE DI QUESTA OPERAZIONE NON È IN AMERICA, BENSÌ IN ITALIA. QUESTE COSE PASSANO ATTRAVERSO CANALI GRIGI, PERSONE CHE FORMALMENTE RAPPRESENTANO LE ISTITUZIONI MA SPESSO…”