CONTE, IL CANTO DEL CIGNO – IL PREMIER PER CASO NON È ANCORA PRONTO A STACCARE IL SEDERINO DALLA POLTRONA E STASERA FARÀ UN ULTIMATUM TV A DI MAIO E SALVINI (SAI CHE PAURA): L'"AVVOCATO DEL POPOLO" (LEGGI STUDIO ALPA) VUOL CAPIRE SE È POSSIBILE ANDARE AVANTI E POI RIFERIRÀ AL QUIRINALE (SALUTAME A SORETA)

Marco Antonellis per Dagospia

giuseppe conte 2

Dimissioni? Conte pronto a staccare la spina? Non ancora o comunque non stasera anche se il rumors in queste ore (sin dalla tardissima serata di ieri) ha preso a circolare. Ma i dimissionari a tutti i costi forse resteranno delusi perché a quanto si apprende da fonte diretta stasera, salvo sorpresone dell'ultim'ora, non arriverà il fatidico annuncio delle dimissioni.

giuseppe conte e roberto fico

Però stasera il Premier come preannunciato ("Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi") farà delle dichiarazioni che suoneranno come un vero e proprio ultimatum ai due alleati di governo Luigi Di Maio e Matteo Salvini: in buona sostanza prenderà ancora qualche giorno per capire se è possibile andare avanti, se gode ancora della fiducia di Lega e 5Stelle e poi riferirà al Quirinale perché come Dagoanticipato ieri, Mattarella è stato molto chiaro: al massimo entro un mese mi dovete far sapere che cosa volete fare.

GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY

Insomma, i prossimi giorni (superati gli ultimi ballottaggi di domenica prossima e una volta capito se l’Europa aprirà o meno una procedura di infrazione contro l'Italia) saranno decisivi per capire se il governo andrà avanti oppure no.

Anche perché Giuseppe Conte sembra sempre più un pesce fuor d'acqua: sabato scorso alla cerimonia del Quirinale è apparso sempre in disparte, quasi fosse di troppo, spaesato. E alle dimissioni, giurano i soliti bene informati, ci sta pensando eccome. "È isolato e ritiene che anche i 5s lo abbiano un po’ mollato. E Conte, da par suo, vuole avere un ruolo e un decoro" spiegano fonti di Palazzo Chigi.

