CONTE, CEI O CI FAI? I VESCOVI SONO INFURIATI CON "GIUSEPPI" CHE, NONOSTANTE LA SUA VICINANZA ALLA CHIESA, HA DANNEGGIATO LE SCUOLE CATTOLICHE PARITARIE – E "AVVENIRE", IL GIORNALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE, OSPITA PER LA PRIMA VOLTA UN INTERVENTO DI SALVINI...

MARCO ANTONELLIS per Italia Oggi

Matteo Salvini sbarca finalmente sul quotidiano dei vescovi Avvenire con una lettera sul tema scuola indirizzata a Sergio Mattarella. C'è da chiedersi: il leader leghista non poteva inviare direttamente la sua missiva al Quirinale, magari sotto forma di lettera aperta pubblicata sugli amati social?

No, stavolta Salvini ha preferito intercettare una necessità urgente della Conferenza episcopale italiana che sul tema scuola è infuriata con Giuseppe Conte (e nemmeno il Quirinale è particolarmente soddisfatto per come sono andate le cose) per via del mancato sostegno agli istituti paritari che potrebbero tramutarsi a settembre nella chiusura di duemila scuole cattoliche nel nostro paese.

La mobilitazione dei cattolici su questo problema è stata fiacchina, si è limitata a un «flash mob» davanti a Montecitorio a cui hanno partecipato poco più di venti persone, ma Salvini ha fiutato l'aria e ha capito che per essere ascoltato dalla Chiesa italiana deve far risuonare le parole di massima solidarietà nei confronti dei concreti interessi ecclesiastici.

Anche a costo di chiedere ospitalità al giornale che più di tutti, fino al oggi, lo ha osteggiato ma che ora lo ospita con tutto gli onori in nome della comune battaglia a difesa della scuola cattolica: «Dalla scuola cattolica è venuto l'impulso all'emancipazione e allo sviluppo in epoca di gravissima crisi sociale ed economica del nostro paese», scrive il capitano leghista.

«Come non pensare al ruolo svolto da san Giovanni Bosco nell'Ottocento, secolo travagliato di rivoluzioni industriali e di lotta per i diritti sociali, contro lo sfruttamento e l'assenza di sicurezza sul lavoro.

Quel sacerdote, formatosi in una Torino piena di contraddizioni, ebbe l'idea profetica di far passare per la formazione e la professionalizzazione dei ragazzi la via che li portasse ad una piena maturazione, non solo come buoni cristiani» Ancora Salvini sempre su Avvenire: «Aggiungo, signor Presidente, che gli spazi in disuso offerti dalle scuole paritarie offrono un'opzione concreta e subito disponibile per accogliere almeno in parte un milione di alunni: parlo delle ragazze e dei ragazzi che non potranno rimanere nei loro istituti per via delle aule troppo piccole e dei parametri sul distanziamento fisico imposti dal Comitato tecnico-scientifico.

Come leader dell'opposizione ho il dovere di essere costruttivo. E quindi colgo l'occasione anche per segnalare che, proprio grazie alle proposte della Lega, il finanziamento per le scuole paritarie (inizialmente di 150 milioni) è arrivato a 300 milioni. Una buona notizia: è un investimento sul futuro dei nostri figli, che va accompagnato da altri impegni di spesa e soprattutto da altre buone idee e soluzioni per i troppi precari».

Musica per le orecchie del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che volentieri ha visto pubblicata la lettera su Avvenire per dare un colpo al duo Conte-Azzolina che i vescovi italiani amano sempre meno e far capire che la Chiesa in Italia può dialogare con tutti. Anche con il «tabù» Matteo Salvini, improvvisamente devoto anche a San Giovanni Bosco. Si sono insomma reciprocamente usati, Salvini e la Cei, per mandare messaggi di riavvicinamento che preoccuperanno più di qualcuno. Anche in Vaticano.

