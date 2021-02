CONTE, CHE BRUTTA FINE: SFANCULATO ANCHE DA ZINGA! GIUSEPPI CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA CAMERA A SIENA? ZINGARETTI NICCHIA: LE ALLEANZE SI DECIDONO SUI TERRITORI – BONAFÉ (SEGRETERIA DEL PD TOSCANO): "NON DECIDONO I CORRIDOI ROMANI"ANCHE L'EX GOVERNATORE ROSSI MIRAVA A QUEL POSTO.

conte zingaretti

(ANSA) "Le alleanze si decidono sui territori, nel Lazio ho costruito l'alleanza che ritengo più consona, noi rispetteremo le autonomia territori, stiamo spingendo per accentuare l'autonomia per alleanze larghe, competitive e civiche. Autonomia dei terrori e spirito unitario.

Noi portiamo il patrimonio positivo di relazioni che io credo sia un patrimonio di alleanze per continuare a governare". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni, ad una domanda sulla candidatura di Giuseppe Conte a Roma o a Siena.Governo:

BONAFÈ

(ANSA) "Apprendo solo dai giornali dell'ipotesi di una candidatura di Giuseppe Conte per le supplettive di Siena. Nell'esprimere comunque il mio apprezzamento per la figura di Conte, verso il quale non ho niente di personale, tengo a precisare che le candidature nei seggi toscani devono essere espressione dei territori, decise dai territori o perlomeno insieme ad essi".

simona bonafe

Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano. "Il Pd toscano negli ultimi anni ha mostrato una grande capacità di tenuta - sottolinea Bonafè in una nota - e ricordo il buon successo nelle europee del 2019 come pure nelle elezioni regionali dello scorso settembre. Un Pd regionale così in salute merita senza dubbio la possibilità di incidere su una scelta in una delle città più rappresentative della regione. Le decisioni calate dall'alto non vanno mai bene, ma se addirittura avvengono ai danni di un partito che ha vinto tutte le ultime battaglie sono del tutto incomprensibili".

NICOLA ZINGARETTI E GIUSEPPE CONTE simona bonafe MATTEO RENZI ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO – AMICI MIEI