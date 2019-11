STO LONTANO DALLO STRESS (E PURE DAL MES) - MATTARELLA NON INTENDE INCONTRARE SALVINI PER DISCUTERE LE ''INSIDIE MORTALI'' DEL FONDO SALVA-STATI. IL QUIRINALE ''NON INTERFERISCE CON IL PARLAMENTO''. LUNEDÌ NE DISCUTERANNO LE CAMERE, CONTE HA PROMESSO CHE TORNERÀ IN AULA IL 10 DICEMBRE E PER IL SUO GOVERNO SARÀ COME ATTRAVERSARE UN CERCHIO DI FUOCO, CON UNA PARTE DEI CINQUE STELLE IN GRANDE FIBRILLAZIONE