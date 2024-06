CONTE, CHE SCOPPOLA! - CON IL M5S AL 9,95%, PEPPINIELLO APPULO ORA VEDE TRABALLARE LA SUA LEADERSHIP: “E’ UN RISULTATO MOLTO DELUDENTE, AVVIEREMO UNA RIFLESSIONE INTERNA” - DA FICO A TAVERNA FINO A VIRGINIA RAGGI, SONO IN MOLTI A VOLER FARE LA PELLE A CONTE, “COLPEVOLE” DI AVER DECISO TUTTO IN SOLITUDINE, DI AVER CANDIDATO SOLO I SUOI FEDELISSIMI, CAMBIANDO L’IDENTITA’ DEL MOVIMENTO - I MALPANCISTI A CINQUESTELLE STELLE SPERANO: “CHISSA’ SE IL BRUSCO CALO NON RISVEGLI BEPPE GRILLO…”

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente", "potevamo fare meglio". "La valutazione dei cittadini è insindacabile" e "avvieremo una riflessione interna". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte commentando le europee nella sede del Movimento.

"Come è giusto che sia, avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo risultato, che non era quello che ci aspettavamo. Posso garantire a tutti gli elettori che ci hanno votato che i nostri europarlamentari, nove o dieci, saranno coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale.

Quindi saranno costruttori di pace, si batteranno ad ogni livello contro l'austerity, porteranno avanti le nostre battaglie contro la corruzione, per un'Europa più verde, sociale e inclusiva", ha chiarito Conte. "Il nostro impegno politico non marca alcuna battuta d'arresto, anzi lavoreremo più di prima sul piano interno per l'alternativa a questo governo", ha aggiunto.

CONTE, PD? DIALOGO PIÙ INTENSO PER ALTERNATIVA

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il dialogo con il Pd? Il dialogo con le forze progressiste non dipende da un appuntamento elettorale", in ogni caso "sarà sempre più intenso man mano che dovremo assumerci la responsabilità di offrire l'alternativa" a "questo governo".

Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nella sede del Movimento. "Il dialogo con le forze progressiste - quelle affidabili - sarà sempre più intenso" per "offrire un'alternativa rispetto alle forze di governo che escono, in qualche modo, rafforzate da questo voto", dunque "le ragioni del dialogo si rafforzano", ha spiegato.

CONTE, SAREMO IN AREA PROGRESSISTA UE, CI FAREMO VALERE

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "In Europa saremo nell'area progressista" e "cercheremo in un equilibrio difficile di far valere il nostro peso". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte nella sede del Movimento. "Prendiamo atto che a livello europeo nel complesso le forze progressiste hanno tenuto bene, ma c'è da interrogarsi su un'asse Francia-Germania che cambia", ha aggiunto.

CONTE, LA NOTTE DIFFICILE DEL LEADER

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Doppiati dal Pd. Tallonati da Lega e Forza Italia. Se non è uno tsunami — citando Beppe Grillo — poco ci manca. Le Europee per i Cinque Stelle si chiudono con il peggior risultato della loro storia: a un quarto dello scrutinio gli stellati viaggiano a cavallo del 10%. Mai il Movimento è sceso sotto la doppia cifra. «Avvieremo una riflessione», dice Giuseppe Conte. Un risultato che getta nel panico i parlamentari e accende la miccia delle voci critiche. Le chat quando prende corpo l’esito del voto esplodono letteralmente, tra delusione e voglia di un cambio di passo.

«Adesso siamo soci di minoranza del Pd a tutti gli effetti», sospira uno stellato. Il destino della leadership progressista sembra segnato con Elly Schlein saldamente avanti. E nel partito si apre un’altra faglia. Non a caso, per tutta la giornata si sono rincorse telefonate frenetiche, analisi su presunte percentuali. «Così ci azzanneranno», temono i parlamentari. «Finalmente capiranno gli errori e forse ci ascolteranno», replicano i malpancisti.

Giuseppe Conte […] ha costruito in questi anni un Movimento a sua immagine e somiglianza. Anche in questa campagna elettorale ha scelto i big da candidare nel listino (senza passare dalla selezione interna degli attivisti) ed è stato il motore, l’unico volto del tour.

Come per Grillo nel 2014 (prese il 21,2%) e per Luigi Di Maio nel 2019 (17,1%) non ha potuto contare su grandi portatori di voti, suscitando anche critiche interne al Movimento, con alcuni attivisti ed ex eletti che hanno rinfacciato al leader di aver preferito volti non in linea con la storia stellata, piuttosto che tutelare (con un terzo mandato) la vecchia guardia. Per questo motivo, il voto è stato visto da parte dei Cinque Stelle come un test sul gradimento del presidente. Ora il 10% potrebbe riaprire clamorosamente il tema.

«Perché non candidare Fico, Taverna e Raggi?», chiedono più voci nel Movimento.

«Conte ha avuto quello che si merita», sentenziano altri. […] a dichiarare è lo stesso Conte: «Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente», «Potevamo fare meglio». «La valutazione dei cittadini è insindacabile» e «avvieremo una riflessione interna».

Ma dentro al partito partono già le prime analisi. Di sicuro la campagna elettorale è stata più capillare nel Sud e nelle Isole, roccaforti ormai da sei anni del voto M5S (i Cinque Stelle rischiano di perdere anche la guida di Caltanissetta, comune capoluogo guidato da Roberto Gambino). […] Risultati in linea con quanto aveva «predetto» il capogruppo Stefano Patuanelli. «Conte paga il fatto di essersi circondato solo da suoi fedelissimi che sanno solo dirgli di sì», attacca uno stellato. […] «Un brusco calo potrebbe risvegliare Grillo».

