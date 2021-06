15 giu 2021 15:27

CONTE COMANDA DAVVERO LE TRUPPE PENTASTELLATE? - A NAPOLI I GRILLINI SONO IN VISIBILIO PER LUIGI DI MAIO - "IL FOGLIO": "NAPOLI È DA SEMPRE LO SCHIAFFO AGLI ELEVATI, AI NOMINATI, QUI IL CONSENSO È UN IMPASTO DI CARNE E MASCALZONAGGINE, NON IL “HO LAVORATO CON GUIDO ALPA”. È LA CITTÀ CHE ORMAI SI È CONVINTA DI AVERE IN DI MAIO E FICO DUE “MARADONA CHE PARLANO DI SUD". CONTE LO SPIEGHI AI NAPOLETANI CHE FORSE DUE COSÌ NON LI RICANDIDA MA CHE CI SARANNO DA FARE “VALUTAZIONI”. RISCHIEREBBE LA PERNACCHIA"