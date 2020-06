CONTE COMINCIA A SUDARE - L’AUTOGOL SUGLI STATI GENERALI L’HA SPINTO A CHIEDERE AIUTO A ZINGARETTI - MI STAI MOLLANDO, CON LE TUE DICHIARAZIONI MI STAI INDEBOLENDO, GIÀ SONO IN FREDDO CON MATTARELLA: HA PIGOLATO LA POCHETTE CON LE UNGHIE SPUNTATE. IL SEGRETARIO (PER MANCANZA DI PROVE) DEL PD HA REPLICATO: SONO GIÀ DEBOLE NEL MIO PARTITO, DEVO FARE LA MIA PARTE - E SCOPPIA IL CASO URSULA. CONTE HA INVITATO COME GUEST STAR AGLI STATI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE NON HA ANCORA CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE. E GLI INVITI SONO FERMI. URSULA È TITUBANTE…

DAGOREPORT

Conte comincia a sudare. L’autogol sugli Stati Generali e il piano di Colao come piattaforma per la discussione con le parte sociali l’ha spinto a chiedere aiuto a Zingaretti, reo di aver dichiarato a “La vita in diretta”: ‘’Non bisogna sedersi sugli allori: non è vero che un accordo politico garantisca di per sé la qualità del Governo. Dobbiamo essere rigorosi: il mio appello è ad essere concreti, umili e lungimiranti".

Mi stai mollando, con le tue dichiarazioni mi stai indebolendo, già sono in freddo con Mattarella, ha pigolato la pochette con le unghie spuntate al segretario (per mancanza di prove) del PD. Che ha replicato: sono già debole nel mio partito, mi devo difendere, devo fare la mia parte.

E scoppia il caso Ursula. Conte ha invitato come guest star agli Stati Generali il presidente della Commissione europea che non ha ancora confermato la sua video-partecipazione. Cosa che blocca gli inviti di Conte. Aspetta l’ok della pupilla della Merkel per convincere gli altri partecipanti. Ma la superospite è titubante: se dico di sì poi devo partecipare agli eventuali inviti degli altri 27 paesi della Comunità. Comunque, in caso di “no, grazie”, Casalino è già pronto a comunicare ai giornalisti che la Von der Leyen non è mai stata invitata….

