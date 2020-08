CONTE COMMISSARIA IL ''SUO'' EMILIANO: LA CAMERA APPROVA IL DECRETO LEGGE CHE INTRODUCE LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE NELLE ELEZIONI PUGLIESI, VISTO CHE LA REGIONE NON L'HA FATTO. NEL CASO IN CUI SIANO ESPRESSE DUE PREFERENZE PER CANDIDATI DEL MEDESIMO SESSO, SI PROCEDE ALL' ANNULLAMENTO DELLA SECONDA PREFERENZA

L' Aula della Camera ha approvato con 267 voti favorevoli e 2 contrari (182 astensioni da parte delle opposizioni) il Decreto legge che introduce la doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale della Puglia. In precedenza l' Assemblea aveva respinto con 221 no e 151 sì la questione pregiudiziale di costituzionalità sul decreto legge presentata dalla Lega.

Il provvedimento passa ora all' esame del Senato. La norma dispone, in particolare, che nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all' annullamento della seconda preferenza. Le elezioni per il rinnovo del consiglio della Regione Puglia si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi. Il decreto approderà a palazzo Madama giovedì mattina. «Un atto doveroso», si commuove subito Laura Boldrini.

«La battaglia per il riequilibrio di genere e le pari opportunità nelle istituzioni elettive è da sempre una nostra battaglia - precisa invece Mariastella Gelmini - un impegno delle donne e degli uomini di Forza Italia. Un conto però è lavorare affinché, anche attraverso meccanismi come la doppia preferenza di genere, siano assicurate alle donne le condizioni per accedere alle cariche elettive, un conto invece è intromettersi con un decreto legge del governo nazionale in materia elettorale a meno di un mese dalla presentazione delle liste».

