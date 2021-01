CONTE, I CONTI NON TORNANO - UDC E BERLUSCONI CHIUDONO ALL’IPOTESI DI UN APPOGGIO AL GOVERNO. L’OPERAZIONE RESPONSABILI NON E’ DECOLLATA. L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) SI TROVA CON NIENTE IN MANO E RISCHIA DI SCHIANTARSI IN AULA SULLA RELAZIONE BONAFEDE. LE OPZIONI IN CAMPO SEMBRANO RESTRINGERSI...

giuseppe conte sergio mattarella 1

(AGI) L'Udc si sfila ("non saremo della partita e voteremo no a Bonafede") e anche Forza Italia chiude la porta. E' Silvio Berlusconi in persona a escludere tra le opzioni in campo quella di un sostegno al governo CONTE. Per il leader azzurro, che garantisce sulla compattezza del partito, le strade sono solo due: o governo di unita' nazionale o le urne.

Insomma, l'operazione 'responsabili' non e' decollata, anzi al momento sembra essere finita in un vicolo cieco. E la maggioranza che sostiene il governo CONTE II, senza la nascita della 'quarta gamba', rischia di 'andare a sbattere' - come ha messo in guardia il numero due del Pd, Andrea Orlando - se il premier Giuseppe CONTE e i giallorossi dovessero andare alla prova dei numeri in Senato sulla relazione del Guardasigilli

Alfonso Bonafede.

giuseppe conte in auto dopo l incontro con mattarella

Nelle ultime ore e' arrivato il no alla relazione sullo stato della giustizia - che dovrebbe essere votata mercoledi' (la data precisa la stabilira' domani la conferenza dei capigruppo) - anche di quei singoli senatori che hanno consentito al governo

di incassare la fiducia a palazzo Madama, seppur con una maggioranza relativa di 156 voti favorevoli. Iv decidera' domani la linea. Secondo gli ultimi rumors, in 'soccorso' dei numeri ristretti della maggioranza potrebbero arrivare alcune 'assenze

conte mattarella

strategiche' (tra cui anche alcuni renziani, ma non vi e' alcuna

conferma).

Dunque, le opzioni in campo sembrano restringersi: o CONTE scegliera' comunque di andare alla conta in Aula, con il rischio di finire in minoranza, oppure potrebbe optare per le dimissioni e puntare a un governo CONTE ter. Il presidente del Consiglio,

secondo fonti di maggioranza, potrebbe salire al Quirinale gia' nella serata di oggi. E in una nuova giornata concitata, si susseguono prese di posizione (e indiscrezioni). Con le due maggiori forze di maggioranza, Pd e M5s, che tengono a ribadire

conte mattarella

la propria linea a sostegno del premier.

conte mattarella