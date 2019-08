Crisi, Conte: Oggi avvio consultazioni e poi programma

(LaPresse) - "Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma con le forze politiche che sostengono il Governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(LaPresse) - "Mi ripropongo di formare una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente con tutte le proprie competenze ed energie nel dare ai nostri figli la possibilità di vivere in un Paese migliore". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



(LaPresse) - "Molto spesso negli interventi pubblici sin qui pronunciati ho evocato la formula di un nuovo Umanesimo, non ho mai pensato fosse lo slogan di un governo ma l'orizzonte ideale del Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(LaPresse) - "Nei prossimi giorni tornerò dal presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo gli sottoporrò le proposte per la lista dei ministri". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(LaPresse) - "Siamo agli albori di una nuova legislatura Ue e dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all'Italia il ruolo da protagonista che merita. Il Paese ha l'esigenza di procedere speditamente". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(LaPresse) - "Intendo formare un governo che porti in alto il nome dell'Italia. E' il momento del coraggio e della determinazione. Di mio aggiungerò tanta passione, che mi sgorga naturale nel servire il Paese che amo". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(LaPresse) - "Ho cercato di agire sempre nell'interesse di tutti i cittadini, nessuno escluso. Non so se ci sono riuscito, ma ho sempre cercato di perseguire il bene comune e non gli interessi di parte o di singole forze politiche. Questi sono gli elementi di coerenza che mi porto e con i quali intendo guidare questo governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

