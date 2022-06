CONTE FA FELICE TRAVAGLIO: “SE HO MAI PENSATO DI LASCIARE LA GUIDA DEL MOVIMENTO? E PER QUALE MOTIVO?" – QUEL PARA-GURU CON LA POCHETTE DICE CHE CONTINUERÀ A GARANTIRE IL PROPRIO APPOGGIO AL GOVERNO DRAGHI: “IL NOSTRO SOSTEGNO NON È IN DISCUSSIONE” – IL “PULCINO” MARIO TURCO: “CHI HA PROVATO A FERMARE IL NOSTRO DIVENIRE, ADESSO, AVRÀ TUTTO IL TEMPO DI INCIAMPARE SULLE SUE CONTRADDIZIONI. ORA CONOSCIAMO ‘I NOMI E I COGNOMI’”, E I DIMAIANI SI INCAZZANO: “TWEET MINATORIO” - VIDEO

MARIO TURCO

1 - M5S:TURCO,ORA CONOSCIAMO NOMI E COGNOMI DI CHI CI VOLEVA FERMARE

(ANSA) - "Oggi il @Mov5Stelle si sveglia più snello ma con una grande consapevolezza: chi ha provato a fermare il nostro divenire, adesso, avrà tutto il tempo di inciampare sulle sue contraddizioni. Ora che conosciamo "i nomi e i cognomi", siamo ancora più fiduciosi in @GiuseppeConteIT". Lo scrive il senatore pentastellato, Mario Turco, su twitter.

2 - M5S: DIMAIANI, DA TURCO INTIMIDAZIONI, 5S PRENDA DISTANZE

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Grave il tweet minatorio di Turco, siamo arrivati alle liste di proscrizione? M5S prenda distanze". Così parlamentari vicini a Luigi Di Maio, a proposito del tweet pubblicato dal vicepresidente M5s Mario Turco che, commentando la scissione, scrive: "Ora conosciamo i nomi e i cognomi".

riccardo ricciardi giuseppe conte

3 - CONTE: 'IL M5S SOSTIENE IL GOVERNO DRAGHI'

Da www.ansa.it

Il giorno dopo la scissione di Luigi Di Maio, mentre in Aula nasce il gruppo Insieme per il Futuro che fa capo al ministro degli Esteri, Il presidente della Camera Roberto Fico accusa: "La scissione è una operazione di potere e non politica, che è cosa diversa. Ed è stata usata con una strumentalità senza precedenti".

luigi di maio annuncia la scissione dal m5s 2

Anche l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino è critica nei confronti della scelta di Di Maio. "Come ho sempre detto - sottolinea - la mia casa politica è quella del Movimento 5 Stelle e, finché ci sarà un'idea condivisa di futuro, questa continuerà ad essere". "Ieri - scrive - Luigi Di Maio e diversi parlamentari hanno fatto una scelta che non condivido assolutamente, ma che non cancella quanto fatto e vissuto insieme in tutti questi anni. Che, nel bene e nel male, ci ha portato ad essere ciò che siamo".

mario turco giuseppe conte paola taverna

Il leader del M5s Giuseppe Conte - intanto - assicura il proprio appoggio al governo Draghi. "Il sostegno a Draghi non è in discussione", ha detto Conte parlando con i cronisti fuori dalla sede del partito. "Il Movimento rimarrà la prima forza politica ad occuparsi di tutti quei temi, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica, che fanno parte dell'ossatura del Movimento 5 stelle".

meme su luigi di maio 2

Conte ha anche ribadito che resterà a capo dei Cinquestelle. "Se ho mai pensato di lasciare la guida del Movimento? E per quale motivo?", ha detto. Parlando della risoluzione al Senato, "anche ieri che con la risoluzione chiedevamo maggiore coinvolgimento delle Camere, come è normale in ogni democrazia parlamentare, siamo stati messi molto in difficoltà ma il nostro appoggio non è venuto meno", ha affermato Conte.

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Nel primo pomeriggio Roberto Fico è arrivato nella sede del M5s per incontrare Conte. Usciti dalla sede, i due esponenti pentastellati si sono poi fermati in un locale in piazza della Torretta per un colloquio. Con loro anche alcuni parlamentari, tra cui Vito Crimi, Paola Taverna, Ilaria Fontana, Roberta Lombardi, Nunzia Catalfo, Alessandra Maiorino, Massimo Castaldo Riccardo Ricciardi e Mario Turco.

In mattinata, invece, Fico nel suo ruolo di presidente della Camera ha annunciato in Aula la costituzione del gruppo Insieme per il Futuro, la nuova componente che fa capo a Luigi Di Maio e di cui fanno parte tutti i deputati che hanno lasciato il Movimento Cinque Stelle.

luigi di maio roberto fico

Il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, riunirà domani l'assemblea congiunta dei parlamentari della nuova formazione. La riunione è programmata per domani alle 14.30.

M5s Europa, eletti con simbolo Movimento, fedeli a mandato

"Il rispetto del mandato elettorale è da sempre uno dei valori fondanti della buona politica. I cittadini ci hanno eletto con il simbolo del Movimento 5 Stelle e a questo noi restiamo fedeli.

Rinnoviamo la fiducia al progetto e ai principi contenuti nel nuovo Statuto, agli attivisti che hanno scelto a stragrande maggioranza la guida di Giuseppe Conte e al nostro Presidente". Lo dichiarano gli europarlamentari del M5S Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore e Sabrina Pignedoli in merito alla scissione emersa anche al Pe dopo l'addio di Di Maio.

IL PARLAMENTO DOPO LA SCISSIONE BY DI MAIO meme su di maio MEME SUL PIANO DI PACE DI LUIGI DI MAIO di maio conte CONSIGLIO NAZIONALE DEL M5S i tweet sulla scissione m5s by di maio 9 BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO i tweet sulla scissione m5s by di maio 8 meme su luigi di maio 1 i tweet sulla scissione m5s by di maio 5 i tweet sulla scissione m5s by di maio 7 i tweet sulla scissione m5s by di maio 10 i tweet sulla scissione m5s by di maio 6 i tweet sulla scissione m5s by di maio 4 i tweet sulla scissione m5s by di maio 1 paola taverna