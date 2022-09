CONTE-GRILLO, AMICI PER FORZA (PRIMA DEL VOTO) – PEPPINIELLO A GENOVA INCONTRA "BEPPE MAO" – L’ELEVATO PUBBLICA LA FOTO CON UNA DIDASCALIA FANTASCIENTIFICA: “VERSO IL 2050” MA NON SARA’ A ROMA ALL’EVENTO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA DEL M5S - BEPPE-MAO E LA SUA COCCA, VIRGINIA RAGGI, HANNO DOVUTO INGOIARE IL BOCCONE AMARO DEL LISTINO DEI “PULCINI” DEL FREGOLI DI TA-ROCCO CASALINO: QUESTO E’ IL MOTIVO PER CUI GRILLO SI E’ DISIMPEGNATO...

A meno di una settimana dal voto per le prossime elezioni politiche, Giuseppe Conte ha incontrato Beppe Grillo. Il leader M5s, che si trovava a Genova per una serie di incontri elettorali, si è fermato proprio per fare visita al garante del Movimento. Entrambi hanno poi postato la stessa foto sui propri profili Facebook. “Verso il 2050”, ha scritto il fondatore 5 stelle con l’hashtag ufficiale della campagna #dallapartegiusta. L’ex presidente del Consiglio è stato il primo a rivelare il colloquio: “Ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio”, ha scritto.

“Ero a Genova per un confronto con i cittadini e i commercianti liguri”, ha poi spiegato Conte, ospite di Ore14 su Rai2, “e poi prima di partire ho avuto un rapido saluto con Beppe Grillo. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale. In realtà parliamo spesso al telefono”. E ancora: “Abbiamo un progetto di trasformazione della società”, ha detto, “lo abbiamo iniziato in questa legislatura, realizzando l’80% del nostro programma, ora vogliamo completare quel 20%, siamo ambiziosi, e abbiamo anche aggiunto altre cose”.

E alla domanda su cosa Grillo gli abbia detto della campagna elettorale, Conte ha risposto: “Grillo è un grande esperto di comunicazione, lo conosciamo, è un appassionato, anzi è un antesignano di ambiente, di biodiversità, parliamo molto di questi temi”.

Il fondatore del Movimento finora non ha partecipato a eventi pubblici della campagna di Conte e del Movimento. Ma ha sostenuto tramite il blog e qualche post sui social network il M5s. Stando alle ultime dichiarazioni dell’ex premier, Grillo non dovrebbe essere all’evento di chiusura a Roma.

