CONTE E LAMORGESE MANDANO ALTRE DUE NAVI PER SVUOTARE L’HOTSPOT. MA DOPO LA CROCIERA DOVE FINISCONO I MIGRANTI? – IL SINDACO DI LAMPEDUSA TOTÒ MARTELLO CONTINUA A LANCIARE ALLARMI INASCOLTATI: “NON SI PUÒ GESTIRE UN' EMERGENZA COME SE FOSSE UNA SITUAZIONE ORDINARIA. NON FUNZIONA. CON LE 1.200 PERSONE CHE C'ERANO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO SI VIOLAVANO TUTTE LE REGOLE DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DIFFUSIVE. NON SOLTANTO COVID. PARLO DI EPATITI, HIV, SCABBIA, TUBERCOLOSI...”

1 – CONTE: DUE NAVI PER SVUOTARE SUBITO L'HOTSPOT

Dal “Corriere della Sera”

Due navi di grandi dimensioni in arrivo fra oggi e domani per svuotare subito il centro d' accoglienza dell' isola, e poi un rafforzamento dei rimpatri, soprattutto di tunisini, un aumento dei sistemi di sorveglianza sanitaria sui migranti, ma anche lavori di ristrutturazione dell' hotspot locale, insieme con la sospensione di adempimenti e versamenti, arretrati compresi. Il piano Lampedusa è stato illustrato ieri pomeriggio dal premier Giuseppe Conte nel corso di un vertice a Palazzo Chigi al quale hanno preso parte il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco dell' isola Totò Martello.

«La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato», ha spiegato Conte. Previsto anche lo stanziamento di fondi a favore di Lampedusa, misure che saranno decise oggi dal Consiglio dei ministri.

«Se le promesse verranno messe nero su bianco, certo che sarò soddisfatto....», ha sottolineato Martello, per il quale «già ci sono i requisiti per non fare lo sciopero, però questo dipende poi da quello che diranno i miei compaesani. Nell' hotspot non ci saranno più 1.200 persone ma il numero regolare, le 190 che sono previste».

2 - «STANZE INAGIBILI, LETTI ALL'APERTO PER I MIGRANTI CONDIZIONI CHOC»

Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

«Sono scioccato». Addirittura... «Io faccio il medico legale, ne ho viste di situazioni forti, diciamo così. Ma quello che ho visto in questi giorni mi ha colpito umanamente, oltre che come medico. Pensare di tenere assieme migliaia di persone come è stato fatto finora a Lampedusa e chiamare questo "accoglienza" significa che abbiamo già fallito».

Cristoforo Pomara è il più giovane ordinario di Medicina legale d' Italia, dirige l' Istituto di Medicina legale di Catania ed è l' autore di un trattato di tecniche autoptiche forensi studiato in tutto il mondo. Dal 24 di agosto è anche coordinatore della task force voluta dalla Sanità della Regione Sicilia per valutare condizioni, rischi e soluzioni per i 40 fra hotspot e centri di prima accoglienza dell' isola.

Professore, finora quanti sopralluoghi avete fatto?

«Tre: Pozzallo, Ragusa e Lampedusa. Sono appena tornato da Lampedusa e ho inviato una relazione urgentissima preliminare all' assessorato regionale alla Salute».

Per dire cosa?

«Che ho visto sovraffollamento e quindi rischio concreto di incolumità per tutti.

Per gli ospiti e per il personale delle forze dell' ordine, completamente scoperto della sicurezza sui luoghi di lavoro».

Ha indicato il rischio sanitario?

«Non solo. Con le 1.200 persone che c' erano al momento del sopralluogo si violavano tutte le regole di prevenzione delle patologie diffusive. Non soltanto Covid. Parlo di epatiti, Hiv, scabbia, tubercolosi... Ho immaginato un incendio, qualcosa che genera una fuga di massa. Secondo lei se premono tutti verso un' uscita sbarrata che succede?».

Però il premier Conte assicura che entro venerdì arriveranno due grandi navi per svuotare il Centro.

«Meglio tardi che mai. Benissimo, comunque. Se davvero arriveranno sarà un bene per tutti. Ma sarebbe un bene anche che rimanessero attraccate sempre,perché l' emergenza non sarà finita in pochi giorni, come è facile prevedere».

Ci descrive cosa ha visto nell' hotspot?

«Ho visto un posto inadatto ad accogliere qualcuno. Nelle condizioni in cui è la struttura, quel luogo è già inadatto per i 200 che sono il numero regolare. Ci sono interi padiglioni inagibili, le persone dormono all' aperto, sotto gli alberi. L' assistenza medica è totalmente insufficiente. In alcuni angoli non c' è un pavimento ma un tappeto umano».

Lei cosa ha suggerito per superare tutto questo?

«Di riorganizzare il sistema al collasso e garantire trasferimento e smistamento immediato e sicuro. Ora capiremo cosa succederà con l' arrivo delle navi. Certo è che i problemi come le criticità sanitarie esistono da decenni. Il Covid ha soltanto messo a nudo anni di mancata programmazione. Il punto di partenza è molto semplice».

E cioè?

«E cioè: non si può gestire un' emergenza come se fosse una situazione ordinaria. Non funziona. Nella relazione preliminare su Lampedusa mandata in Regione avevamo suggerito quello che poi ha annunciato il premier: sfollare il centro per mettere un punto fermo e cominciare a ragionare da zero.

Accoglienza è una parola che dev' essere compatibile anche con la struttura e temo che invece non lo sia nemmeno se restano i 200 ospiti previsti. Non faccio un discorso politico, guardo la questione da medico: a me non importa sapere chi ho davanti, a me, importano le sue condizioni medico-sanitarie».

I migranti le hanno fatto richieste?

«Solo a Pozzallo, un ragazzo mi ha mi ha detto: mettetemi in prigione che almeno sto al sicuro. Ha ragione, lì le criticità sono solo di tipo sanitario. A Lampedusa, invece, mi ha colpito un ragazzino di 14 anni, tunisino: è positivo al Covid, è solo ed è disperato. Non fa che piangere. Non so se resterà o no in questo Paese ma una cosa la so: va spostato da lì e, mi creda, io ho farò di tutto perché accada».

